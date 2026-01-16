Éxito de la IV Gala de los Premios do Deporte de Miño (A Coruña): estos son los ganadores
La ceremonia destacó el talento, la dedicación y los valores de los deportistas y entidades que han dejado huella en el municipio durante la temporada 2024-2025
El Concello de Miño celebró este viernes la IV edición de la gala de los Premios do Deporte. La ceremonia, que tuvo lugar en el Auditorio del local social de A Rúa, destacó el talento, la dedicación y los valores de los deportistas y entidades que han dejado huella en el municipio durante la temporada 2024-2025.
El evento puso en valor los logros y el compromiso de una comunidad que vive y respira deporte. El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, subrayó durante su intervención: "Hoy celebramos a personas y equipos que son mucho más que ganadores; son inspiración, esfuerzo y superación. Miño está orgulloso de cada uno de ellos y de lo que representan para nuestra sociedad", señaló el alcalde, Manuel Vázquez Faraldo.
Los ganadores de esta IV Gala de los Premios do Deporte de Miño fueron los siguientes:
- Equipo masculino: AD Miño Senior A (fútbol), por su buena temporada en Preferente
- Equipo femenino: CDN Miño de Kayak de Mar (piragüismo), 7º puesto en la liga Gallega
- Deportista promesa: Xoel Siso de Andrés (judo), 5º puesto en la Copa de España
- Deportista masculino: Juan Vázquez Amado (triatlón), participación en el campeonato del mundo
- Deportista femenina: Estefanía Fernández González (piragüismo), campeona del mundo
- Trayectoria: Óscar Carrera Amandi (piragüismo), participación en los Juegos Olímpicos y el Mundial, entre otras competiciones
- Entrenador: Antón Riveiro López (fútbol), título de liga infantil
- Evento deportivo: XIX Travesía a nado de Perbes (natación), 19 ediciones con una gran repercusión
- Club: CDN Miño (piragüismo), por la promoción de la salud y los valores que aporta a sus integrantes
- Mención especial: Iván Rodríguez Gómez (automovilismo), por su participación en el campeonato gallego
- Mención especial: AD MIÑO, por ser sede organizadora del campeonato de España de selecciones autonómicas sub14 y sub16
- Mención especial: día de la mujer golfista, por los valores de igualdad, convivencia y sentido de comunidad
- Mención especial: Juan Ramón Anido Vidal (fútbol), por sus 18 años como presidente
- Mención especial: Sechu López (montañismo), por ser miembro de la expedición Mar de Hielo 2025
La gala, que concluyó con una foto de todos los premiados y un ambiente festivo, reafirmó el compromiso del Concello de Miño con el deporte.
"El deporte no solo nos da victorias, sino también valores esenciales para la vida. Seguiremos trabajando para apoyar a nuestros deportistas y clubes", señaló el concejal de Deportes, José Manuel Pantín.