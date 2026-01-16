Éxito de la IV Gala de los Premios do Deporte de Miño (A Coruña): estos son los ganadores

El Concello de Miño celebró este viernes la IV edición de la gala de los Premios do Deporte. La ceremonia, que tuvo lugar en el Auditorio del local social de A Rúa, destacó el talento, la dedicación y los valores de los deportistas y entidades que han dejado huella en el municipio durante la temporada 2024-2025.

El evento puso en valor los logros y el compromiso de una comunidad que vive y respira deporte. El alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, subrayó durante su intervención: "Hoy celebramos a personas y equipos que son mucho más que ganadores; son inspiración, esfuerzo y superación. Miño está orgulloso de cada uno de ellos y de lo que representan para nuestra sociedad", señaló el alcalde, Manuel Vázquez Faraldo.

Los ganadores de esta IV Gala de los Premios do Deporte de Miño fueron los siguientes:

Equipo masculino: AD Miño Senior A (fútbol), por su buena temporada en Preferente

Equipo femenino: CDN Miño de Kayak de Mar (piragüismo), 7º puesto en la liga Gallega

Deportista promesa: Xoel Siso de Andrés (judo), 5º puesto en la Copa de España

Deportista masculino: Juan Vázquez Amado (triatlón), participación en el campeonato del mundo

Deportista femenina: Estefanía Fernández González (piragüismo), campeona del mundo

Trayectoria: Óscar Carrera Amandi (piragüismo), participación en los Juegos Olímpicos y el Mundial, entre otras competiciones

Entrenador: Antón Riveiro López (fútbol), título de liga infantil

Evento deportivo: XIX Travesía a nado de Perbes (natación), 19 ediciones con una gran repercusión

Club: CDN Miño (piragüismo), por la promoción de la salud y los valores que aporta a sus integrantes

Mención especial: Iván Rodríguez Gómez (automovilismo), por su participación en el campeonato gallego

Mención especial: AD MIÑO, por ser sede organizadora del campeonato de España de selecciones autonómicas sub14 y sub16

Mención especial: día de la mujer golfista, por los valores de igualdad, convivencia y sentido de comunidad

Mención especial: Juan Ramón Anido Vidal (fútbol), por sus 18 años como presidente

Mención especial: Sechu López (montañismo), por ser miembro de la expedición Mar de Hielo 2025

La gala, que concluyó con una foto de todos los premiados y un ambiente festivo, reafirmó el compromiso del Concello de Miño con el deporte.

"El deporte no solo nos da victorias, sino también valores esenciales para la vida. Seguiremos trabajando para apoyar a nuestros deportistas y clubes", señaló el concejal de Deportes, José Manuel Pantín.