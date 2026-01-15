Lage Tuñas garantiza que la comisión de A Coruña sobre el Mundial 2030 se reunirá el 30 de enero

El concejal de Urbanismo y portavoz del Gobierno, José Manuel Lage Tuñas, aseguró este jueves en el pleno municipal que la comisión sobre el Mundial 2030 se constituirá el viernes 30 de enero. Así lo señaló a una pregunta formulada por el portavoz del PP local, Miguel Lorenzo, que criticó el desconocimiento que existe alrededor del proyecto.

La comisión sobre el Mundial 2030 se activó el 11 de diciembre a raíz de una moción del PP que fue aprobada por unanimidad. El objetivo de esta comisión es arrojar luz sobre el futuro de Riazor y el papel de la ciudad en el Mundial 2030.

Lorenzo señaló este jueves que "por fin una moción se va a cumplir". "Es importante esa comisión informativa, pero sobre todo lo más importante va a ser el contenido, que es lo que todos estamos esperando. Desconocemos este proyecto de ciudad respecto al Mundial 2030, hay mucho oscurantismo", aseguró el portavoz del PP.

Así, el popular apeló a concretar el proyecto previsto para el Mundial que tiene A Coruña como una de sus sedes en España: "¿Quién será el inversor privado? ¿Cuánto aportará? ¿Qué administraciones van a participar además de la Xunta? ¿Qué cantidad va a poner cada administración? ¿Cuándo se licitará la obra y cuándo estará finalizada", preguntó Lorenzo.

El portavoz del PP local denunció de nuevo la desaparición de las partidas destinadas a la redacción del proyecto de transformación urbana de Riazor, que en el presupuesto de 2025 incluían 1,5 millones de euros, con una previsión de otros 2 millones en 2026. Esa partida, destinada a la reforma del estadio y de su perímetro urbano, ya no figura en las cuentas municipales.

Lorenzo, además, hizo referencia a las palabras del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, que señaló el pasado mes de diciembre que es "necesario que haya un acuerdo entre Concello y Deportivo": "Creo que es un tema en el que se debería hablar menos y concretar más. No puede ser que tengamos una ciudad candidata y no tengamos un acuerdo con el inquilino que usa esa instalación".

"Es la única ciudad que no ha empezado ninguna obra respecto al Mundial y en el mes de septiembre nos vamos a examinar", añadió el portavoz del PP de A Coruña, que acusó a la alcaldesa, Inés Rey, de no tratar este tema en su "discurso político" y defendió que el proyecto "tiene que salir adelante".

Las palabras de Lorenzo fueron respondidas por Lage Tuñas. "Usted formuló una pregunta y yo la respondí. A partir de ahí tuvo la oportunidad de hablar lo que ha considerado", indicó el socialista, que se reafirmó en la idea de "remar todos juntos cuando hay un evento de estas características".

El portavoz municipal añadió que es entendible la necesidad de que haya entendimiento con el Deportivo: "Todos queremos lo mejor para el club, que es una seña de identidad de la ciudad. Está fuera de toda duda. Lo normal es que haya un acuerdo. Creo que deben implicarse todas las administraciones, hay un compromiso explicitado por parte del presidente de la Xunta y el marco de cooperación institucional también es relevante".