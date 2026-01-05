La Diputación de A Coruña convoca 63 becas de 3.500 euros para deportistas de la provincia
La Deputación da Coruña convoca este año 63 becas deportivas de 3.500 euros destinadas a deportistas de la provincia que destaquen en competiciones federadas a nivel regional, nacional e internacional. Con un presupuesto total de 220.500 euros, la Diputación mantiene el incremento del número de ayudas convocadas.
Así, las becas pasaron en los últimos años de 45 a 63, según explicó el diputado de Deportes, Antonio Leira, "co obxectivo de chegar ao maior número de deportistas e axudarlles a desenvolver todo o seu potencial, ter acceso á mellor preparación e competir ao máis alto nivel".
"Para a Deputación é un gran orgullo que moitos dos grandes nomes do deporte galego e coruñés como Ana Peleteiro, Emmanuel Reyes, Carlos Arévalo ou Belén Toimil comezaran as súas carreira deportivas con estas bolsas e o que queremos é apoiar con elas ás futuras promesas do noso deporte e ofrecerlles un apoio sobre o que podan desenvolver a súa carreira deportiva", añadió Leira.
Presentación de solicitudes
Cada una de las ayudas será de 3.500 euros, y podrán optar a ellas aquellos deportistas residentes en la provincia de A Coruña que practiquen algún deporte, en cualquiera de sus modalidades, incluido en el programa oficial de los Juegos Olímpicos o Paralímpicos de Los Ángeles 2028 de carácter individual.
Este año, como novedad, se convocan por primera vez cuatro becas para deportistas de disciplinas deportivas no olímpicas.
Los y las deportistas podrán solicitar una única beca por una modalidad deportiva y deberán acreditar la residencia en alguno de los ayuntamientos de la provincia de A Coruña, con una antigüedad ininterrumpida de dos años.
La convocatoria exige también disponer de la licencia deportiva vigente en la fecha de publicación de las bases en el BOP y acreditar un nivel deportivo en la modalidad practicada. Las solicitudes se pueden presentar de manera telemática, a través de la plataforma #SUBTEL, desde el próximo lunes, 12 de enero, hasta el 12 de febrero de 2026 a las 14:00 horas.
Las becas para categorías olímpicas se dividen en cuatro en función de las edades de los solicitantes:
- Grupo A: 20 becas para personas de entre 12 y 17 años
- Grupo B: 20 becas para personas de entre 18 y 23 años
- Grupo C: 15 becas para personas de entre 24 y 32 años
- Grupo D: 4 becas para personas de 33 años o más