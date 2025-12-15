Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Barcia, en el encuentro del Dépor contra la Real Sociedad B en Riazor. RCDeportivo

Fin de semana con resultados dispares para los equipos de A Coruña. El Dépor se estrelló en casa ante la Real Sociedad B y cayó por cero goles a tres. A pesar de ello los coruñeses mantienen puesto de ascenso directo.

Básquet Coruña venció en Zamora 69-81 en un partido que se decidió en el último cuarto. Los coruñeses siguen con el pleno y suman diez victorias en diez partidos.

El Deportivo Liceo sacó adelante un duro encuentro ante Lleida y ganó 3-1. La victoria sirve a los de Juan Copa para mantener la tercera plaza y seguir la estela de Barça e Igualada.

El Dépor Abanca cayó de manera clara y contundente ante la Real Sociedad por tres goles a cero. Las de Fran Alonso se vieron claramente superadas por el conjunto vasco.

En Segunda Federación el Fabril logró una victoria muy importante en Soria por un gol a dos. Sin embargo ese triunfo podría no ser válido por alineación indebida.

El Bergantiños por su parte ganó por cero goles a uno al Lealtad. Los de Carballo se meten en zona de playoff.

En Tercera Federación el Silva logró un importante triunfo ante el Barbadás por cero goles a uno. Arteixo y Montañeros cayeron cero a uno ante Boiro y Compostela respectivamente.

Maristas perdió por 68-64 ante Ibaizabal en un choque marcado por el mal último cuarto de las coruñesas. El conjunto colegial pierde el liderato.

También cayó derrotado el OAR Coruña por un contundente 38-29 ante Anaitasuna.

En fútbol sala el 5 Coruña masculino se llevó los tres puntos tras superar al Vilalba por un gol a tres.