Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

Los equipos deportivos de A Coruña se acercan a las vacaciones pero antes deben afrontar los últimos compromisos de 2025. La actividad deportiva será frenética en los próximos días incluso con jornada intersemanal o encuentros de Copa.

Pero lo más inmediato llega este fin de semana. El Dépor recibe el sábado a las 21:00 horas en Riazor a la Real Sociedad B. Los coruñeses buscan la victoria tras el tropiezo de la semana pasada ante el Castellón.

Básquet Coruña se desplaza a Zamora para afrontar su décimo encuentro de liga de la temporada. El choque se disputará el sábado a las 17:30 horas y el conjunto naranja busca mantener el pleno de victorias.

El Deportivo Liceo afronta compromiso liguero en Riazor. Los de Juan Copa reciben el domingo a las 12:30 al Lleida tras su encuentro de Champions entre semana.

El Dépor Abanca viaja a tierras vascas para enfrentarse a la Real Sociedad el domingo a las 12:00 horas.

En Segunda Federación el Fabril visita Los Pajaritos para medirse al Numancia de Soria. El choque se disputará el sábado a las 18 horas.

El Bergantiños se desplaza a tierras asturianas para medirse al Lealtad el domingo a las 15:45 horas, un horario nada habitual.

En Tercera Federación el Montañeros recibe la visita del Compostela en el campo de Elviña este sábado a las 16:00 horas. El Silva visita el campo del Barbadás a las 16:30 y el Arteixo recibe al Boiro también el sábado a las 17:30 horas.

En baloncesto femenino, Maristas recibe en casa este sábado a las 18:30 horas a Galdakao.

OAR Coruña viaja este fin de semana a tierras navarras para enfrentarse a Anaitasuna el sábado a las 19:30 horas.

En fútbol sala el 5Coruña femenino se mide el sábado a las 13:15 horas al Poio en el Barrio de las Flores mientras que el masculino jugará el sábado en Vilalba a las 19:00 horas.