Lucas Pérez y Gómez Noya estarán en el encuentro 'A mente en forma' que se celebra en Santiago

El próximo 12 de diciembre, jóvenes, deportistas y entrenadores se citarán en Santiago para el evento 'A mente en forma' que pone el foco en la salud mental en el deporte. El encuentro contará con ponencias de deportistas, entre ellos Javier Gómez Noya que dará la inaugural, o Lucas Pérez.

La cita será en el pabellón de Fontiñas y busca poner en valor la importancia de la salud mental en el deporte, inspirar a la juventud a través de ejemplos reales y fortalecer la colaboración entre los diferentes agentes del ecosistema deportivo gallego.

Impulsado por la consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, el encuentro comenzará a las 17:00 horas con la conferencia Retos y aprendizajes de un campeón, de Javier Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo de triatlón.

A continuación será el turno de la mesa redonda A mente no deporte: o que non se ve desde a grada, moderada por Estrella López, actual campeona de España de Judo, siete medallas en Grand Prix e Grand Slam y psicóloga deportiva. En ella participarán Melania Rodríguez, gimnasta dos veces campeona del Mundo de Doble Mini-Tramp, Víctor Pérez, entrenador del CB Breogán e integrante de la selección española sub-19, y Santiago Tarrío, doble campeón del Challenge Tour de Golf.

La programación continuará con la mesa redonda Más que deporte: seguir soñando dentro y fuera del juego, formada por Guille Carracedo, actual campeón del mundo con la selección española y campeón de Europa de Paddle Surf (2022); Carolina García, bronce en el mundial de Alemania 2023; y Xisela Aranda, siete veces campeona de España de Squash.

Seguirá una exhibición deportiva y la conferencia Una historia de primera con Lucas Pérez, exjugador del RC Deportivo. Las fotos y autógrafos con los deportistas pondrán el punto final al encuentro.

Las personas interesadas en acudir deberán registrarse en la web de Xuventude. Habrá transporte gratuito desde A Coruña, Ferrol, Santiago, Ourense, Lugo, Pontevedra y Vigo.