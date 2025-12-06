Un partido de fútbol homenajeará este domingo a una niña con síndrome de Rett en Culleredo (A Coruña)

Imagen de archivo de un partido del Olímpico de Rutis. Concello de Culleredo

Este domingo Culleredo vivirá una jornada futbolera muy especial. El club Olímpico de Rutis organiza durante su partido ante el Meiras C.F. un homenaje a Julieta, una niña que sufre síndrome de Rett, una enfermedad rara degenerativa.

La pequeña tendrá el privilegio de hacer el saque de honor del encuentro del partido que se disputará en Vilaboa este 7 de diciembre a las 17:00 horas.

Además, las camisetas de los jugadores llevarán el usuario @eloceanodejulieta, con el que la familia de la niña busca visibilizar su enfermedad en redes sociales. También habrá un stand para que las personas que se acerquen y quieran colaborar puedan adquirir artículos cuya recaudación irá destinada a la investigación sobre enfermedades raras.