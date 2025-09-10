Baloncesto en silla de ruedas

Baloncesto en silla de ruedas Shutterstock

Deporte

A Coruña acoge un evento solidario de baloncesto en silla de ruedas por una escuela en Uganda

Se celebrará el próximo 13 de septiembre en Los Rosales, bajo el lema de unir deporte, inclusión y solidaridad, organizado por Horizon ONG

Puede interesarte: Un niño de A Laracha (A Coruña) no pudo empezar el cole: "Llevamos meses solicitando a la enfermera"

Publicada

El próximo 13 de septiembre a las 11:00 horas, el Polideportivo de Los Rosales (A Coruña) acogerá un evento solidario muy especial organizado por Horizon ONG.

Cartel promocional del evento.

Bajo el lema de unir deporte, inclusión y solidaridad, la jornada tendrá como objetivo recaudar fondos para la construcción de una escuela inclusiva en Uganda.

El programa reunirá distintas actividades: un partido de exhibición con clubes gallegos de baloncesto en silla de ruedas, demostraciones participativas abiertas al público, un homenaje a referentes del baloncesto adaptado en Galicia y un acto institucional en el que se presentará el trabajo de Horizon en África.

Evento solidario

Evento solidario

La entrada será mediante un donativo de 5 euros, íntegramente destinado al proyecto educativo. Con esta aportación, los asistentes estarán contribuyendo a que más de 600 niños y niñas en Uganda accedan a una educación inclusiva y nuevas oportunidades de futuro.

Será una mañana para vivir el deporte desde otra perspectiva, celebrar la inclusión y sumar esfuerzos por una causa que cambia vidas.