A Coruña acoge un evento solidario de baloncesto en silla de ruedas por una escuela en Uganda

El próximo 13 de septiembre a las 11:00 horas, el Polideportivo de Los Rosales (A Coruña) acogerá un evento solidario muy especial organizado por Horizon ONG.

Bajo el lema de unir deporte, inclusión y solidaridad, la jornada tendrá como objetivo recaudar fondos para la construcción de una escuela inclusiva en Uganda.

El programa reunirá distintas actividades: un partido de exhibición con clubes gallegos de baloncesto en silla de ruedas, demostraciones participativas abiertas al público, un homenaje a referentes del baloncesto adaptado en Galicia y un acto institucional en el que se presentará el trabajo de Horizon en África.

Evento solidario

La entrada será mediante un donativo de 5 euros, íntegramente destinado al proyecto educativo. Con esta aportación, los asistentes estarán contribuyendo a que más de 600 niños y niñas en Uganda accedan a una educación inclusiva y nuevas oportunidades de futuro.

Será una mañana para vivir el deporte desde otra perspectiva, celebrar la inclusión y sumar esfuerzos por una causa que cambia vidas.