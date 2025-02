La gallega Ana Peleteiro vuela sobre los 14 metros y se proclama campeona de España de triple salto

La deportista gallega Ana Peleteiro-Compaoré ha demostrado este fin de semana que está en plena forma.

Tanto es así que se ha hecho con su noveno campeonato de España de triple salto.

La ribeirense, que fue madre recientemente, voló por encima de la marca de los 14 metros hasta en cuatro ocasiones, siendo el mejor el de 14,33. La gallega se ha mostrado muy segura de sí misma en cada salto e incluso animó al público a dar palmas para que ella pudiera sentir su apoyo desde la pista.

La mejor marca en esta prueba de su carrera hasta la fecha la logró en las Olimpiadas de Tokyo, donde hizo una marca de 14,87 que le valió el Bronce. Sobre su reciente triunfo a nivel nacional, ha declarado que ha ido de "menos a más y con fuerza desde el primer salto".

Sobre futuras pruebas, como el Europeo, ha asegurado que tiene ganas de ello y de vestir de rojo con la selección y ha confirmado que lo disfrutará "como siempre y a pasarlo bien". "Voy a por todas como siempre, me encantan los campeonatos internacionales"

Peleteiro ha estado recientemente en el programa de Telecinco Hay una cosa que te quiero decir, por un motivo muy especial.

Ha sido una sorpresa para Edu, un atleta que está cumpliendo sus sueños deportivos a pesar de sufrir una disminución visual. La gallega y atleta olímpica le alentó a seguir adelante, dado que la ceguera no ha impedido que el joven haya destacado en el atletismo.

Su familia reveló en el formato que comenzó a despuntar ben pruebas de velocidad y salto de longitud, llegando a ganar campeonatos a nivel nacional e internacional. Tiene varias medallas europeas y mundiales y ha participado en los Juegos Paraolímpicos.

Durante su charla con Jorge Javier Vázquez, Edu confesó que Peleteiro es una de las atletas a las que más admira, sin imaginarse que ella estaba más cerca de lo que pensaba, apareciendo en plató.

"No tenía la suerte de conocerte. He escuchado hoy tu historia por primera vez y puede ser que tu humanidad sea por mi trabajo y lo que hago en la pista, pero yo, a partir de hoy, me voy de aquí soy tu fan número dos porque el número 1 es tu hermano, no le voy a quitar ese puesto", dijo la deportista con cariño.