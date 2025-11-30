La tragedia en A Coruña de la que nació el servicio de Salvamento Marítimo en España

Cuando el Canal de Suez se inauguró en 1869, Europa celebró que la ingeniería había conquistado el mar. Miles de barcos comenzaron a cruzar aquella luminosa vía como si la historia hubiese encontrado un atajo definitivo, pero la euforia duró poco. En los meses siguientes a su apertura se multiplicaron las tormentas, los encallamientos y los naufragios. Suez no había cambiado a la naturaleza, ni a nuestra propia fragilidad, porque el agua siempre tiene la última palabra. Un siglo más tarde, esa misma lección volvería a golpear, pero esta vez en Galicia. Frente a la costa de A Coruña, una tragedia dejó al descubierto una incómoda realidad. ¿Cómo era posible que, en uno de los puertos pesqueros más importantes de todo el Atlántico, el lugar desde donde partían cientos de barcos hacia Terranova y el Gran Sol, apenas existiesen medios organizados para rescates? Aquella triste madrugada de 1970 cambiaría para siempre la historia, porque de ese dolor nacería un nuevo sistema, una forma distinta de mirar a los océanos y una responsabilidad que cambiaría nuestros mares para siempre. Porque de ese accidente nació el servicio de Salvamento Marítimo y la primera base operativa de la Cruz Roja del Mar Española.

Ceremonia inaugural del Canal de Suez. https://es.wikipedia.org

En los años setenta, A Coruña vivía volcada hacia el océano. El puerto hervía de actividad, las subastas de pescado llenaban las lonjas y los barcos del Gran Sol se habían convertido en la imagen cotidiana de la ciudad, convertida en uno de los grandes puertos de pesca del Atlántico europeo.

Pero bajo esa apariencia de modernidad había una carencia que casi nadie quería afrontar, porque no existía un sistema profesionalizado de Salvamento Marítimo capaz de responder con rapidez ante un naufragio cerca de la costa.

A Coruña en la década de 1960. https://www.facebook.com/groups/659655906302556

El 4 de octubre de 1970, esa ausencia se convirtió en tragedia. A primera hora de la madrugada, alrededor de las cinco de la mañana, el pesquero “La Isla” regresaba a puerto tras una campaña en el Gran Sol. “La Isla” era un barco construido en 1962 en los astilleros Massó, en Vigo, que contaba con 15 tripulantes a bordo.

Cuando navegaba frente a la Torre de Hércules, la embarcación encalló en la roca conocida como “Pedra do Boi”, a escasos metros de la costa. El golpe destrozó el casco y dejó a la tripulación a merced del oleaje nocturno, sin tiempo siquiera para lanzar una llamada de socorro por radio.

Carta náutica de A Coruña con la “Pedra do Boi” el bajo marcada en rojo. https://www.ign.es

Durante horas, los marineros lucharon por sobrevivir, agarrados a los restos del barco. Desde las casas del cercano barrio de As Lagoas, muchos vecinos escucharon sus gritos y años después, algunos de ellos repetirían la misma frase, “Un helicóptero hubiese bastado para salvarlos”. Pero aquella noche no había helicóptero, ni lancha rápida de rescate, ni un dispositivo preparado para acudir al lugar del siniestro.

El Atlántico estaba a menos de cien metros de la ciudad y, sin embargo, la distancia real entre aquellos hombres en el agua y cualquier ayuda eficaz era insalvable.

Vecinos observando el lugar del naufragio. https://teatenerife.es

De los quince tripulantes, murieron catorce. Solo sobrevivió el mecánico del barco, Ramón Seoane Martínez, de 34 años, que fue rescatado por otro pesquero, el “Segunda Isabelita”, tras resistir durante horas en el mar.

La lista de fallecidos incluía marineros de distintas localidades gallegas, hombres con décadas de experiencia a sus espaldas, acostumbrados a riesgos que siempre habían entendido como parte del oficio, y por eso el golpe fue tan duro, porque no se trataba de una tormenta inesperada en mitad del océano, sino de un naufragio a los pies de sus casas, en un lugar donde todos daban por sentado que, si algo pasaba, alguien acudiría. Pero no fue así.

Durante los días siguientes, la ciudad se sumió en una mezcla de duelo y rabia. El entierro de los marineros, el impacto en las familias, las crónicas de la época y los recuerdos posteriores coinciden en que, más allá del dolor, el naufragio de “La Isla” dejó la sensación de que había sido una tragedia evitable.

El Pesquero “La Isla”. https://www.facebook.com/aetinape

Sobre la ciudad planeaba la idea de que aquellas catorce vidas se habían perdido por la violencia del mar, pero también por la ausencia de medios de rescate adecuados.

El rescate marítimo en España no era un concepto nuevo, ya que desde 1880 existía la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos (SESN), una organización pionera que actuaba gracias a donativos, cuotas de socios y el apoyo ocasional de la Armada. Esta institución contaba con bases locales y embarcaciones modestas, sostenidas más por la vocación de marineros voluntarios que por medios técnicos reales.

Cuadro estadístico de salvamentos de la SESN hasta 1922. https://catedranaval.com

Durante décadas, cumplió un papel esencial, pero la pesca industrial, la navegación moderna y la intensidad del tráfico marítimo hicieron evidente que aquel modelo del siglo XIX ya no era suficiente. El naufragio de “La Isla” no inventó el salvamento marítimo, pero sí expuso las carencias del sistema: falta de lanchas rápidas, ausencia de helicópteros, protocolos dispersos, mínima coordinación…

Por eso, el malestar de la ciudad cristalizó muy pronto en una pregunta: ¿Cómo era posible que un puerto como A Coruña, con tanta actividad pesquera y comercial, careciese de una estructura estable de salvamento? Y fue justo en ese momento, cuando apareció una figura que lo cambiaría todo: Francisco Dotras Lamberti, un empresario vinculado al mundo del mar y cónsul honorario de Francia en la ciudad, que se convertiría en uno de los grandes impulsores de ese cambio.

Con 92 años, Francisco en 2013 en un programa especial sobre el Prestige en Cuac FM. https://www.facebook.com/cuacfm

Impactado por la tragedia, Francisco encabezó un movimiento social que agrupó a instituciones, armadores, cofradías y ciudadanos con el objetivo de crear en A Coruña una base permanente de Salvamento Marítimo, con embarcaciones y personal preparados específicamente para el rescate de náufragos.

Aquel movimiento no se quedó en simples palabras, sino que se tradujo en reuniones, gestiones y presión constantes, que hicieron sentir a todos la necesidad de establecer un servicio de salvamento con base en el puerto de A Coruña.

Base de la Cruz Roja del Mar en A Coruña. https://www.facebook.com/CruzVermellaSantiago

Y la respuesta llegó pronto, porque en 1971, Cruz Roja Española puso en marcha la estructura de la Cruz Roja del Mar. Y A Coruña acogió la primera base de Salvamento Marítimo de España, considerada el origen de este servicio en nuestro país.

Esta base, instalada en el puerto herculino, nació directamente como reacción a la tragedia del año anterior, consiguiendo que, por primera vez, la ciudad contara con un núcleo organizado de voluntarios, embarcaciones y protocolos pensados específicamente para acudir en ayuda de los barcos en apuros.

Inicialmente se trabajó con medios limitados y con lanchas de diseño británico adaptadas al rescate, hasta que en 1973 atracó en A Coruña el “Blanca Quiroga”, la primera embarcación de Salvamento Marítimo que operó en España. Había sido construida en un astillero francés y fue traída por los propios voluntarios desde Francia. Estaba equipada con la tecnología de rescate más avanzada de la época y diseñada para navegar en las condiciones más duras.

La embarcación de Salvamento Marítimo “Blanca Quiroga” en su emplazamiento actual. https://es.wikipedia.org

Desde su llegada, el “Blanca Quiroga” se convirtió en un símbolo de la ciudad. Y no era para menos. Con los años, su hoja de servicio acumularía centenares de intervenciones y rescates, llegando a estar presente en algunas de las grandes catástrofes marítimas de la costa gallega, como el naufragio del petrolero Urquiola en 1976 o el del Mar Egeo en 1992, además de realizar incontables asistencias a pesqueros y embarcaciones menores.

A bordo, generaciones de voluntarios de la Cruz Roja del Mar hicieron del rescate en el Atlántico una tarea organizada, continuada y profesional.

Planos del “Blanca Quiroga”. https://voluntarioscruzrojadelmarvigo.blogspot.com

La Cruz Roja del Mar, creada formalmente en 1971, mantendría su actividad hasta finales de los años ochenta, cuando sus funciones se integraron en el nuevo esquema de salvamento público que culminaría en la creación de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo en la década de 1990, pero la base coruñesa, nacida del naufragio de “La Isla”, quedó para siempre como su gran referencia fundacional.

Hoy, el “Blanca Quiroga” descansa fuera del agua, expuesto en el parque de Bens. Frente a la Torre de Hércules, el horizonte sigue siendo el mismo, pero la respuesta a los accidentes ya no lo es. Si ahora alguien lanza un mensaje de ayuda, sabe que al otro lado hay una red de recursos, protocolos y personas entrenadas que empezó a tejerse aquella madrugada de 1970.

Zodiacs de la Cruz Roja del Mar. https://www2.cruzroja.es

En 2020, cuando se cumplieron cincuenta años del naufragio, A Coruña volvió a mirar al mar para recordar a los catorce fallecidos y al único superviviente. Hubo actos de homenaje frente a la Torre de Hércules, ofrendas y palabras que, medio siglo después, seguían nombrando a “La Isla” como una herida, pero también como un punto de inflexión. Porque aquella noche, la ciudad aprendió que la manera de honrar a sus muertos no era con estatuas, placas o monumentos, sino construyendo sistemas que evitasen tragedias futuras.

Actuación de Cruz Roja y Salvamento Marítimo. https://www2.cruzroja.es

Y como parece que el ser humano solo reacciona ante las desgracias, otro extraordinario avance en materia de seguridad también surgió de una tragedia, la del petrolero Mar Egeo, que naufragó en 1992 a los pies de la Torre de Hércules. Tras este accidente se decidió dotar a la ciudad de A Coruña de una torre de control para el tráfico marítimo, cuya silueta forma parte desde entonces del skyline herculino.

Se trata de la Torre de control marítimo, un icónico edificio situado sobre el dique de abrigo del puerto de A Coruña que entró oficialmente en funcionamiento el 2 de mayo de 1995. Una mole de 80 metros de altura y doce pisos que alberga la Capitanía Marítima de la ciudad y el centro de coordinación de Salvamento.

Torre de control marítimo. https://es.wikipedia.org

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil.

