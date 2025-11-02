El mapa que redefinió Galicia hace más de 400 años

En 1929, unos investigadores que trabajaban en el palacio Topkapi de Estambul, encontraron un pergamino olvidado, un mapa del mundo dibujado por un almirante otomano del siglo XVI conocido como Piri Reis. Aquel documento mostraba, con una precisión inexplicable, las costas de América del Sur y la Antártida, siglos antes de que fueran exploradas por completo, sin que nadie se explicara cómo había conseguido aquella información. Algunos hablaron de cartas perdidas de Colón mientras que otros lo hacían de secretos heredados de Alejandría. Más allá del misterio, aquel mapa recordó al mundo una verdad esencial, que cartografiar es también una forma de imaginar. Porque cada mapa creado por los humanos, esconde la fe en lo desconocido y un intento de ordenar el mundo o de reclamarlo como propio. Cuatro siglos antes del GPS, otro hombre se sentó en una mesa de trabajo con esa misma ambición. No pretendía descubrir continentes, sino, simplemente dibujar su tierra. Por eso, en 1603, el dominico gallego Hernando Ojea trazó el mapa que por primera vez mostró a Galicia como un reino completo, visible y propio. El primer mapa moderno de Galicia que, como el de Piri Reis, mezclaba ciencia, arte y orgullo, y que convirtió la costa atlántica en algo más que una frontera legendaria.

Fragmento del mapa de Piri Reis. https://es.wikipedia.org

De la vida de Hernando Ojea poco se sabe, pero sí lo suficiente para entender su alcance. Nació probablemente en Ourense alrededor del año 1543 y fue miembro de la Orden de Predicadores, los dominicos. Esa pertenencia le dio una formación sólida en astronomía, matemáticas y teología, los tres pilares de la cartografía renacentista.

A comienzos del siglo XVII, Ojea elaboró un mapa titulado “Descripción del Reyno de Galizia”, fechado en 1603. Su obra fue impresa en Amberes, por el grabador Jan Baptista Vrients, sucesor del célebre Abraham Ortelius, el creador del primer atlas moderno, el Theatrum Orbis Terrarum.

Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius. https://es.wikipedia.org

Que un mapa de Galicia se imprimiera en una de las capitales intelectuales del mundo era un acontecimiento por sí solo, ya que significaba que el viejo reino del noroeste peninsular había adquirido estatus cartográfico propio, digno de ser representado con la misma atención que Castilla, Flandes o el Nuevo Mundo.

El mapa de Ojea está considerado la primera representación sistemática de Galicia como entidad territorial definida. En ella se dibujan montañas, ríos, villas, puertos, monasterios y caminos, todo rodeado por el océano y por los escudos heráldicos del reino.

En la parte superior, decorado con columnas y figuras alegóricas, se enmarca el título, y el texto de la leyenda no es en absoluto neutro, ya que describe a Galicia como un reino abundante, fértil y autónomo, con sus propias riquezas, aguas, montes, ganados y minerales.

Leyenda del mapa de Hernando Ojea. https://es.wikipedia.org

El mapa está dedicado a Pedro Fernández de Castro y Andrade, el conde de Lemos, una de las figuras más poderosas del reino de quien ya te hablé aquí. Esa dedicatoria no era casual, ya que los cartógrafos sabían que un mapa representaba algo mucho más vital que el espacio, el poder, y Ojea dedicaba el suyo a quien mejor encarnaba la Galicia noble de su tiempo.

Dedicatoria a Pedro Fernández de Castro y Andrade. https://es.wikipedia.org

Más allá de su contenido político, el mapa de Ojea es una pieza maestra del arte cartográfico. La escala, de aproximadamente 1:876.000, muestra un nivel de detalle excepcional para su época. Los relieves se representan en perspectiva, los cursos fluviales siguen una lógica geográfica coherente y las costas aparecen delineadas con una precisión sorprendente.

Los márgenes están decorados con motivos típicos de la cartografía del siglo XVII, como monstruos marinos, galeones, rosas de los vientos y un escudo del Reino de Galicia coronado por la frase latina “Hoc mysterium firmiter profitemur” (Este misterio lo proclamamos con firmeza).

Este emblema, que muestra un cáliz rodeado de seis cruces, consolidó la imagen heráldica moderna de Galicia, heredera de los símbolos medievales del Apóstol Santiago y de la antigua Gallaecia romana, y sería el modelo para el futuro escudo moderno de Galicia.

Escudo del Reino de Galicia en el mapa de Ojea. https://es.wikipedia.org

Hasta entonces, Galicia había sido un territorio representado de forma fragmentada, diluido en los mapas generales de la futura España. Ojea fue el primero en ofrecer una visión completa, coherente y orgullosa del país. En cierto modo, su mapa fue el acta de existencia visual de este reino.

Que se imprimiera en Amberes fue un detalle de vital importancia. La ciudad flamenca era el punto de encuentro de navegantes, humanistas y comerciantes y desde allí se distribuían los atlas que configuraban la visión europea del mundo. Gracias a ese recorrido, Galicia se convirtió por primera vez en imagen internacional.

Mapa de Galicia de Hernando Ojea. https://es.wikipedia.org

El mapa de Ojea, por supuesto, dibujaba fronteras, pero también propuso la idea de una Galicia como entidad singular dentro de España, un gesto que, en pleno siglo XVII, cuando las diferencias regionales eran todavía fluidas, tenía una poderosa dimensión simbólica.

Además de informar, el mapa de Ojea cuenta una historia, porque habla de un territorio de frontera, bañado por mares y nieblas, con ríos que nacen entre montañas y desembocan en un océano sin fin. Es un retrato de una Galicia, no como una tierra aislada, sino como un reino con voz propia.

El mapa se difundió rápidamente por Europa gracias a las reediciones de los atlas flamencos, aunque con el tiempo, su autor cayó en el olvido, como tantos sabios del Siglo de Oro.

Detalle del mapa de Hernando Ojea. https://es.wikipedia.org

Afortunadamente su obra sobrevivió y hoy se conserva en la Biblioteca de Galicia, dentro de la colección Galiciana, y también en la Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional, en Madrid.

La hoja, impresa en tonos sepia y ocre, se ha convertido en un objeto de estudio y de admiración y es frecuente verla reproducida en museos, universidades y publicaciones sobre la historia de la cartografía. Además, también ha inspirado reediciones modernas y copias decorativas, que mantienen viva su huella cuatro siglos después.

No se sabe mucho más sobre los últimos años de este cartógrafo gallego, pero se cree que murió entorno al año 1615, posiblemente en algún convento de su orden. Lo que sí sabemos es que Ojea no conquistó tierras ni ganó batallas, aunque tampoco era su misión.

Lo que consiguió quizá sea mucho más poderoso, porque este gallego hizo que, cada línea grabada en papel en 1603, transformase una tierra dispersa en un reino con nombre, historia y fronteras… Galicia.

Mapa de Galicia de Giacomo Cantelli del año 1696. https://www.ign.es

