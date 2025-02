Lagoa de Antela, el humedal gallego que fue el más grande de España y que la dictadura franquista desecó

La teoría de los humores de Hipócrates explicaba que la salud era un equilibrio entre cuatro líquidos que poblaban el cuerpo, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, y cualquier enfermedad era una alteración en las proporciones de estos humores. Por eso, una de las medidas que se tomaban en la antigüedad para tratar las enfermedades era restaurar las proporciones entre fluidos. Para ello se empleaba un procedimiento vigente durante siglos con el que se eliminaba el exceso de sangre mediante sangrías terapéuticas y unos asquerosos y desagradables bichos: sanguijuelas. Las sanguijuelas se empleaban también para otras afecciones no relacionadas con la sangre: gastroenteritis, tuberculosis, neumonía, reuma, gangrena, gota, sarampión, ictus... es decir, para todo, y se colocaban en distintas zonas absorbiendo la sangre del paciente y restaurando así el equilibrio. Durante parte de los siglos XVIII y XIX España fue una potencia exportadora sanguijuelera, sobre todo a Francia, llegando a imponerse, en 1827, aranceles de diez reales por cada libra de sanguijuela exportada. Otros decretos y leyes establecieron normas que regulaban su captura, los impuestos a pagar y prohibían la importación de ejemplares foráneos. El negocio se mantuvo hasta la mitad del siglo XX y con tantas aplicaciones y tanta demanda, las sanguijuelas llegaron a estar en peligro de extinción. Uno de los lugares de España que exportaba estos gusanos se encontraba al sur de la provincia de Ourense, en uno de los mayores humedales de Europa, hasta que la dictadura franquista perpetró uno de los mayores actos de terrorismo medioambientales de España. Se trataba de la Lagoa de Antela.

Un médico administra sanguijuelas a una paciente. https://es.wikipedia.org

La Lagoa de Antela medía 7 kilómetros de largo por 6 de ancho y tenía una profundidad media de 0,6 metros, aunque en algunas zonas llegaba a los 3 metros. Estaba situada en la comarca da Limia y tocaba los municipios de Xinzo, Sandiás, Vilar de Barrio y Xunqueira de Ambía.

Varias leyendas rodean a este humedal, como la que cuenta que el rey Arturo y sus caballeros, en busca del Santo Grial, fueron atrapados debido a un encantamiento y transformados en los insectos que habitaban la laguna.

La Dama del Lago entregando la espada Excálibur al rey Arturo junto a Merlín. https://es.wikipedia.org

Otra de ellas afirma que bajo sus aguas se encuentra la legendaria ciudad de Antioquía. La primigenia ciudad de Antioquía, capital del imperio seléucida, fue fundada en el siglo IV ante de nuestra era por Seleuco I Nicátor, en recuerdo a su padre, Antíoco. Seleuco fundó otras dieciséis ciudades en distintas regiones, una de ellas, estaría en A Limia, en el lugar que ocuparía después la Lagoa de Antela.

Busto romano de Seleuco I Nicátor. https://es.wikipedia.org

La ciudad ourensana de Antioquía fue objeto de castigo divino, ya que sus habitantes adoraban a un gallo. Jesucristo visitó la ciudad vestido de mendigo para salvar sus almas, pero todos le rechazaron. Apenado por tal comportamiento se marchó y encontró en su camino a una pobre vieja que lo cobijó. Al día siguiente le hizo contemplar cómo la ciudad había desaparecido bajo las aguas de la laguna y le contó que nadie se había salvado excepto ella misma.

Curiosamente, en trabajos de arqueología en las zonas desecadas se han encontrado restos de edificaciones que indican la existencia de una ciudad primitiva bajo las aguas, quién sabe si se trata de la ciudad fundada por Seleuco I.

Canal de drenaje de la laguna. https://es.wikipedia.org

Desde tiempos antiguos se había intentado desecarla y aprovechar sus tierras para los cultivos. Los romanos fueron los primeros en intentarlo con la construcción de un emisario principal de 26 kilómetros de largo y 17 metros de ancho, conectado a una tupida red de pequeñas canalizaciones.

Siglos después, en 1827, se intentó de nuevo con la limpieza del antiguo canal romano, pero nunca se terminó. En 1831, el canónigo de la catedral de Ourense afirmaba que era un gran y pestilente charco que había que hacer desaparecer, pero tampoco consiguió acabar con el humedal. Hubo más intentos, pero todos fracasaron por distintos motivos.

Proyectos de desecación y saneamiento en España en el año 1870. https://es.wikipedia.org

¿Por qué tanto interés en desecar esta laguna? Por un lado, se consideraba necesario deshacerse de esta masa de agua porque se especulaba que las tierras inundadas era un terreno muy fértil y productivo. Por otra parte, se creía que este humedal era una fuente de enfermedades e infecciones, motivo por el cual se le definía como inmundo, inútil y nocivo charco, germen de putrefacción y mortandad.

Proyecto de desecación de 1868. https://es.wikipedia.org

Finalmente, en 1956, el Instituto Nacional de Colonización tomó la iniciativa de llevar adelante este proyecto, que encargó al ingeniero Francisco Zapata Tejedor, a quien le dieron dos meses para organizar la desecación en tres fases.

En la primera fase se llevarían a cabo las obras para la desecación con la construcción de un canal para drenar la laguna que emplearía el trazado del canal construido siglos atrás por los romanos.

Esquema del proyecto de drenaje de 1956. https://sghn.org

La segunda fase consistía en la construcción de un sistema de riego para hacer llegar el agua a las tierras desecadas, pero fue un fracaso debido a que la inversión inicial prevista para la primera fase se multiplicó, dejando a esta segunda sin fondos.

La tercera fase consistía en la colonización de los terrenos desecados para su puesta a punto para poder ser cultivados.

Draga trabajando en el canal principal. https://sghn.org

La desecación de Antela, finalizada en 1966, supuso la destrucción de una zona de un gran valor ecológico y es el episodio histórico conocido de mayor extinción de especies en Galicia. Además, la vegetación autóctona fue destruida y se implantó una agricultura intensiva destinada a el cultivo de la patata, ya que era de las pocas especies que se desarrollaba bien en suelos arenosos secos.

Porque, curiosamente, una zona en la que se drenó agua, sufre sequías que provocan que no pueda cumplir la función por la cual se vació, por lo que se considera a esta obra como un acto de terrorismo ambiental y uno de los grandes fracasos de las obras hidráulicas españolas. Su misión principal, obtener nuevas tierras de cultivo, no solo no se cumplió, sino que causó el efecto contrario arrasando la productividad por la ausencia de humedad.

Canal principal terminado. https://sghn.org

Sin embargo, aunque desde el punto de vista medioambiental esta actuación pueda parecer una aberración, para la mayor parte de los habitantes de A Limia supuso una ventaja que trajo riqueza a la zona y eliminó un charco inútil que solo servía para albergar bichería. Además, en la zona sur de la antigua laguna se instalaron, a partir de 1972, varias empresas destinadas a la extracción de arena, muy apreciada para la construcción y que proporcionaron gran cantidad de puestos de trabajo para los limienses hasta que fueron abandonadas tras terminar la extracción.

Restos de las explotaciones areneras en la laguna en 2015. https://es.wikipedia.org

En 2021, durante el Día mundial de los humedales, el Ministerio para la Transición Ecológica declaró que la Lagoa de Antela es uno de los terrenos de este tipo que se perdieron y que el Gobierno quiere recuperar. A día de hoy nada se ha hecho.

En cambio, la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia decidió iniciar un proyecto para recuperar la biodiversidad de la laguna. Para ello, se están protegiendo las antiguas explotaciones de áridos abandonadas, que se fueron convirtiendo en refugios para la fauna, charcas donde hoy en día se puede ver un atisbo de aquella riqueza biológica que algún día tuvo la Lagoa de Antela.

Charcas recuperadas. http://regeneralimia.org

Iván Fernández Amil. Historias de la Historia.

Puede interesarte:

Referencias:

es.wikipedia.org

sghn.org

lagoadeantela.es

elespanol.com

lavozdegalicia.es

misteriosyleyendasdegaliciayasturias.wordpress.com

reinaloba.wordpress.com

estadepinga.es

eldiario.es

farodevigo.es