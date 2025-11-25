La Xunta lanza 'Prato de mercado' para potenciar las plazas de abastos y mercados de Galicia

La Xunta lanza 'Prato de mercado' para potenciar las plazas de abastos de Galicia Xunta de Galicia

La Praza de Abastos de Santiago acogió esta mañana la presentación de Prato de Mercado, un nuevo proyecto de la Xunta destinado a reforzar el papel de las plazas y mercados como grandes escaparates del producto gallego de calidad, fresco y de proximidad.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, participó en el acto, que reunió a 34 chefs gallegos de 31 establecimientos de restauración, unidos para impulsar la relación directa entre cocina y mercado y fortalecer estos espacios como motores económicos y sociales de las ciudades y villas de Galicia.

El conselleiro destacó el compromiso de la Xunta con los mercados (cerca de 100 en toda Galicia distribuidos en 76 municipios), que continúan siendo espacios esenciales para garantizar la calidad de la oferta comercial, el abastecimiento de proximidad y la conexión directa con el territorio.

Subrayó también su papel como motores de comercio de atracción y como lugares versátiles y con gran capacidad de adaptación e innovación frente a las nuevas tendencias de consumo, que acogen acciones culturales, iniciativas gastronómicas y propuestas que favorecen nuevas sinergias entre comercio, hostelería y cocina.

El lanzamiento de Prato de Mercado, marca el inicio de un programa que se desarrollará a lo largo de 2026, con un calendario de showcookings en mercados de toda Galicia.

El objetivo es impulsar la dinamización de las plazas de abastos y fortalecer su capacidad para generar empleo y riqueza en los entornos donde se sitúan, en el marco del programa de actuaciones del vigente Plan estratégico del comercio de Galicia 2025-2030.

También se refirió a la iniciativa Artesanía no Plato, que promueve las piezas de Artesanía de Galicia como soporte de la gastronomía. Al amparo de ella, más de 50 talleres artesanales gallegos están trabajando ya con restaurantes de la comunidad, nacionales e internacionales.

Impulso a la Red de Mercados Excelentes

El acto de esta mañana se completó por la tarde con la celebración del encuentro El futuro de los mercados tradicionales: innovación y tradición, en el Colegio Mayor San Agustín.

La sesión reunirá representantes del comercio, productores, placeros, profesionales de la gastronomía y alcaldes y alcaldesas, e incluirá ponencias, mesas de debate y la proyección del vídeo del proyecto, en el que una veintena de cocineros y cocineras muestran su día a día adquiriendo productos en los mercados donde se abastecen para sus restaurantes, destacando la variedad y calidad de los productos locales.

Durante la jornada se hará entrega del distintivo de Mercado Excelente al mercado de Carballo, que se suma a los otros que cuentan con este sello, que son Tomiño, Vilagarcía de Arousa y Pontedeume.

Este distintivo identifica aquellas plazas de abastos que destacan por su modernidad, innovación y dinamización, manteniendo al mismo tiempo la autenticidad y tradición que las caracterizan.

Con el objetivo de seguir avanzando en la consolidación de esta Red, la Xunta reforzará en 2026 las líneas de apoyo destinadas a la dinamización y revitalización de las plazas de abastos, con una inversión próxima a los 4,5 millones de euros.

Estas ayudas se dirigen tanto al mantenimiento de los mercados ya reconocidos como a la formación, diagnosis, mejora y dinamización de aquellos que aspiran a obtener el sello.

El evento de la tarde cerrará con la intervención final del conselleiro de Empleo antes de dar paso a los diálogos De cocina y mercado, que se harán en la Praza de Abastos de Santiago y que incluirán la degustación y presentación de las elaboraciones Prato de Mercado a cargo de la chef Lucía Freitas, propietaria del restaurante A Tafona.