Coruña Arte Aberta sumará en su primera edición más de 40 espacios y 25 exposiciones

El estudio de Edu Albo, que se podrá visitar en la primera edición de CAbe. CAbe

Desde este jueves, 17 de septiembre, y hasta el día 20, unos 40 espacios de A Coruña acogerán hasta 25 muestras de artistas contemporáneos en la primera edición de Coruña Arte Aberta (CAbe).

Las exposiciones se podrán ver en centros culturales, galerías, fundaciones, locales independientes y espacios de hostelería, en un evento en el que participan más de una treintena de artistas.

Inspirado en formatos que ya se llevan a cabo en otras ciudades como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca, A Coruña quiere perfilarse como un lugar de referencia en el arte contemporáneo en el norte de España.

Este miércoles ya tuvo lugar una preinauguración con la exhibición Plantas y más… de Alfonso Sucasas en la Galería La Marina - José Lorenzo, pero el grueso de la programación arrancará mañana.

El estreno oficial será este jueves al mediodía en el Centro de Arte FMJJ con la inauguración del nuevo espacio Rojo.Negro.Azul.Amarillo de la arquitecta Ana Ausín y el artista Antonio Ballester Moreno; quienes además ofrecerán la charla Arquitecturas para el juego.

Por la tarde, GURES Espacio de Arte Efímero presentará una nueva muestra ARTNARCHISTS con la obra de los coruñeses Elena Corredoira y Jorge Taboada.

El programa sigue el viernes a las 13.00 horas en la Fundación Luis Seoane con la apertura de Retrospectiva, una exhibición dedicada a la producción de Xoti de Luis desde los años 70 y hasta nuestros días. El propio artista será quien guíe al público en un recorrido abierto.

Además, también por la tarde, se celebrará Aberto, la apertura de la temporada expositiva de las galerías Nordés (con obra de Anna Turbau), Vilaseco (con trabajos de Enrico Della Torre) y Moret Art (con creaciones de Héctor Francesch); pero también se podrán ver piezas de artistas locales en espacios como Bar B, Gatopeixe, Rosmón Burger o El Antiguo.

Entre los grandes centros que se suman a CAbe está el Museo de Belas Artes.

Aquí se podrá ver la exposición Habana Mater. 2003-2023, de Luis Gabú, con visitas guiadas el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, esta última a cargo del fotógrafo. En este caso es necesario inscribirse previamente en la web del museo.

Más allá de galerías o museos, CAbe llega a espacios alternativos como Isadora Art Decó (Mampaso), Cosme & Son (con una muestra colectiva de Chelín, Xaime Cabanas, Tim Behrens y Alfonso Abelenda), Vavava Haus (Dina Bukva) o el Hotel DoubleTree by Hilton (Isra Cubillo).

Además, creadores locales como Óscar Cabana, Manuel Suárez, Edu Albo o Sofía Serrano abrirán las puertas de sus talleres al público; mientras que la fachada de la FNAC, en la plaza de Lugo, acogerá una intervención urbana de Taccone.

Sesiones nocturnas y arte en la hostelería

Las jornadas se completarán con una agenda nocturna bajo la etiqueta CAbe Welcome Night (viernes 18) & Farewell Parties (sábado 19), con sesiones de selectores en Gatopeixe, Ummagumma, Bristol Bar, El Antiguo, Hotel Double Tree by Hilton, Garufa Club y El Taller.

A todo ello se suman varios espacios de la ciudad que también acogerán intervenciones, piezas o propuestas gastronómicas especiales.

Es el caso de la Burger CAbe x Richy Veiga, que se podrá degustar en Rosmón Burger desde la noche del viernes 18. También se suman Café Macondo, Café Universal (Mercede Touzón), Jazz Filloa, Taberna O Secreto, Malte Atochas, Vita-K, Ribera & Cia (CASĀ), Taberna Riberita (Mich Martial), Barito (Laura Bergantiños), La Barra (Román Romeral), O Pateiro (Colectiva), Os Tigres (Álvaro Dorda), Milicia Gráfica (Javier de la Rosa) o Calvario Vintage entre otros.