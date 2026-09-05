La gallega Ana Orozco presenta en A Coruña una exposición sobre la cultura a través de la comida

La artista gallega Ana Orozco se estrena con su primera exposición, Sobremesa, en la que explora la cultura a través de la comida y lo relacionado con ella como la conversación y las conexiones íntimas.

Orozco presenta su obra en A Coruña en D-Raíz, ubicado en la calle Pío XII y donde se pueden ver sus imágenes desde el pasado 31 de agosto. Este sábado, 5 de septiembre, tuvo lugar la inauguración oficial de una muestra que se extiende hasta el día 13.

Con Sobremesa, Orozco reflexiona sobre el momento inmediatamente posterior a la comida, en el que las conversaciones se ralentizan y se extienden y se crea un espacio cotidiano alrededor de la mesa como un lugar de encuentro, memoria y conexión.

La artista emplea diversas técnicas con acrílico y ceras para capturar instantes de esos momentos donde la mesa está por recoger pero la prisa no apremia.

Restos de pan, botellas abiertas, gildas a medio comer... El universo de Orozco abarca distintos elementos de la gastronomía perfectamente reconocibles en sus pinturas.

Sin comensales pero con estos siempre presentes, su obra invita a recordar momentos de conversaciones compartidas y que forman parte de nuestra identidad.