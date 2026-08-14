Viñetas desde O Atlántico inaugura en A Coruña una exposición sobre la Guerra Civil española

La Casa Museo Casares Quiroga, en A Coruña, fue este viernes el escenario de la inauguración de la muestra 'La guerra civil de Paul Preston, del libro a la novela gráfica', obra de José Pablo García, que se enmarca dentro de la programación del festival Viñetas desde el Atlántico.

En el acto celebrado esta mañana participaron el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro; el director del festival, Manel Cráneo; el autor, José Pablo García; y Antonio, el artesano de Enxógate que elaboró el móvil que representa el bombardeo de Guernica relatado en una de las obras de la muestra.

Gonzalo Castro destacó que "las obras de Paul Preston ayudaron a varias generaciones a comprender la Guerra Civil, la destrucción de Guernica y la dictadura fascista. Y el cómic demuestra, una vez más, que es una herramienta para pensar, aprender y conversar. Una viñeta puede detener la mirada en un hecho que a veces una cifra o una página de texto dejan pasar. Puede humanizar la historia, mostrar las consecuencias concretas de la violencia y ayudarnos a formular preguntas necesarias".

Por su parte, Manel Cráneo hizo especial hincapié en la relevancia que la memoria histórica tiene en la programación de esta 29.ª edición de Viñetas, al tiempo que puso en valor la calidad del trabajo del autor, en una obra que abarca la adaptación a novela gráfica de los trabajos del historiador Paul Preston en tres volúmenes distintos: La Guerra Civil española, La muerte de Guernica y Franco.

Cráneo destacó el elevadísimo nivel de las 24 muestras que componen este año la sección expositiva de Viñetas y apostó por la necesaria expansión del festival a nuevas sedes como esta, dentro de su crecimiento natural, que permite que cada año llegue a más público.

Otro de los elementos que destacó fue la relevancia de la colaboración entre la Asociación Galega de Artesáns y Viñetas, fruto de la cual, tanto en esta muestra como en las que ocupan el Kiosco Alfonso, diferentes artesanos "sacaron" de las viñetas elementos y personajes variados, dándoles cuerpo. En el caso concreto de la exposición de la Casares Quiroga, los visitantes podrán ver un colgante con un avión lanzando bombas, extraído del libro de 'Guernica', elaborado por Antonio, del taller de artesanía Enxógate, que también acudió a la inauguración.

El autor, José Pablo García, relató durante la visita guiada que dedicó varios años a estos trabajos de adaptación y que se documentó a través de fuentes muy variadas. El creador explicó que, a pesar de tratar una temática similar, "hay muchas diferencias entre las dos primeras, La guerra civil española y La muerte de Guernica, y la tercera, la de Franco, que es más caricaturesca y tiene toques de humor sutil. Porque tenía muy presente que leer una biografía de un personaje como Franco sin que haya toques que la aligeren sería demasiado árido".

La muestra podrá visitarse hasta el 27 de septiembre en la que es la nueva sede de exposiciones de Viñetas este año 2026, la Casa Museo Casares Quiroga, en la calle Panaderas.

Viñetas en datos

Más de 70 autores y autoras estarán en A Coruña hasta el 16 de agosto para participar en 24 exposiciones, que se prolongan hasta finales de septiembre, y en una amplia programación que incluye talleres, charlas, clases magistrales, pódcasts, espectáculos en directo, visitas guiadas y actividades pensadas para toda la ciudadanía —desde pequeños hasta adultos— y para público especializado.

Viñetas desde el Atlántico mantiene en 2026 sus principales secciones, que acompañan a los visitantes en su experiencia en el festival: Viñetas Expo; Viñetas Mini, con talleres diarios para público infantil, una proyección cinematográfica y una propuesta teatral; Viñetas Show, con un concierto ilustrado, dos proyecciones, una obra teatral y dos jornadas dedicadas a pódcasts especializados de Galicia, Madrid y Cataluña; Viñetas Pro, con dos clases magistrales y una sesión de revisión de proyectos para autores y autoras; un encuentro y dos exposiciones para Viñetas Inclusivas; y la extensa programación de Rúa BD, que cuenta con 38 casetas, entre ellas las de 18 editoriales procedentes de todo el Estado, que presentan novedades y dinamizan este espacio vital del festival.

Pero, además, en 2026 se incorpora la nueva sección que pone en valor el trabajo de las Bibliotecas Municipales de A Coruña en torno al cómic: Viñetas Biblio.

Amplísima oferta expositiva

La edición se abrió de la mano de la colaboración de los Museos Científicos Coruñeses, con la exposición que adelantó el eclipse en A Coruña mediante las viñetas más artísticas en la muestra 'Eclipse de viñetas', en la que diez autores y autoras locales —Xulia Pisón, Diego Burdío, Paula Esteban, Uxía Larrosa, Xulia Vicente, Jorge Peral, Marcos Calo, Luis Yang y Paula Mayor, con Jordi Bayarri como autor invitado— reinterpretan desde su mirada la historia científica y artística de los eclipses.

Desde julio está abierto uno de los recintos que más público recibe siempre en Viñetas: la sala Palexco es la sede de las muestras de Jacobo Fernández y de la colección de Raúl García. En la primera de ellas recorreremos el universo personal del creador de la isla remera más conocida del cómic en España. Esta muestra cuenta también con las dos nuevas figuras que se incorporaron a la colección del salón: Marcopola y Dragoneta.

Mientras, en la exposición Un paseo por Springfield. Los Simpson en la colección de Raúl García, una muestra de merchandising y libros de los cómics de la famosa serie nos lleva de la mano por su universo, con algunos dibujos originales y dedicatorias del propio Matt Groening. Raúl García trabajó en varios capítulos de la serie estadounidense y fue el primer animador español en trabajar para Disney.

Memoria social y cómic

Justo al lado, en el epicentro del festival, el espacio expositivo del Kiosco Alfonso se llena con una amplia representación de obras de autores y autoras internacionales y estatales unidos por un nexo: la memoria democrática y social.

Así, los visitantes pueden disfrutar en la planta baja de la muestra centrada en la lucha sindical y feminista europea, con las obras La virgen roja y Sally Heathcote sufragista, de Bryan Talbot y Mary M. Talbot, y Jiujitsufragistas, de Lisa Lugrin y Clément Xavier.

En la primera planta, la muestra Memoria democrática y social en la España del siglo XX reúne las obras O eco dos días rotos, de Alberto Taracido; Que el fin del mundo nos encuentre bailando y La piel como única bandera, de Sebas Martín; el ya histórico Paracuellos, de Carlos Giménez; Aquí donde estoy, de Tyto Alba y María Castro; y Caridad del Río, de Pep Brocal.

El programa expositivo se completa con las muestras de Miguel Robledo —autor del cartel de esta edición— en María Pita; Humanos, a Roya é un río, de los franceses Troubs y Baudoin, en la Casa Museo Picasso; los premios Castelao en la Casa de la Cultura Salvador de Madariaga; Elas son fantásticas, dedicada a autoras gallegas de cómic de este género, en el mismo espacio; la exposición de ExpoFanzines de Autobán, en la Biblioteca de Estudios Locales; Stons, de Xulia Pisón, en la Casa Museo María Pita; una exposición bibliográfica en las Bibliotecas Municipales, Trazos de memoria; y la incorporación de la Fundación Luis Seoane como nueva sede del festival, con la exposición Cómic palestino. Voces propias. Grito colectivo.

Además, Viñetas Paralelas 2026 cuenta con cinco sedes colaboradoras: el Circo de Artesáns, con una exposición de colectivos de cómic portugueses; el Bar 13, con Óscar Lojo; la Pulpeira de Melide, con una exposición Pulpos de cómic; la cervezoteca Malte, con Amair; y Tranvía, con una exposición de Fento Studio.

Más de 100 actividades para todos los públicos

Especialmente rica es en este Viñetas 2026 la extensa programación de actividades pensadas para todas las edades e intereses y que se distribuyen entre las distintas secciones del festival. Más de 100 propuestas entre las que se incluyen talleres, cine, teatro, charlas, visitas guiadas, grabaciones de pódcasts, espectáculos radiofónicos, un concierto ilustrado, encuentros con autores y autoras, firmas y maratones de dibujo.

Muchas de estas propuestas son parte central de la programación de Rúa BD, con 38 stands que ocupan librerías, editoriales y entidades diversas, entre las que destaca el papel central de las Bibliotecas Municipales. Este espacio, ubicado delante del Kiosco Alfonso, será sin duda el epicentro de la actividad del festival durante esta semana.

Entre esta apretada agenda destacan la revisión de proyectos con la colaboración de editoriales, cuya convocatoria ya está abierta a través de un formulario para cualquier dibujante interesado, y los pódcasts que se grabarán durante la semana del festival con la colaboración de Campamento Kripton, El diario de Kovacs, Freakland y El Nicho.