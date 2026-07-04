A Coruña despide la exposición de David Pintor con un ciclo de actividades: programación completa

David Pintor en su exposición en el Kiosco Alfonso. Concello de A Coruña

La exposición Trazos de David Pintor, inaugurada en mayo, se podrá visitar en el Kiosco Alfonso hasta el próximo 19 de julio. Para celebrar estos últimos días, el Concello ha organizado una serie de actividades.

Dirigida a todos los públicos, el objetivo de esta programación es profundizar en los procesos creativos y contenidos de la exposición.

Habrá propuestas escénicas, visitas guiadas y actividades didácticas.

La primera sesión será un concierto ilustrado de David Pintor el viernes 10 a las 19:30 horas en la sala de conferencias del Kiosco Alfonso. La entrada es gratis hasta completar aforo. Durante la actuación, el artista dibujará en directo al ritmo de la música de Ramón Carnota.

Las visitas comentadas serán el domingo 12 y el sábado 18 de julio, ambas a las 12:00 horas. En la segunda de ellas participará el propio Pintor.

Por otra parte, el sábado 18 habrá un taller infantil titulado Repintamos ao Pintor! dirigido a público a partir de 5 años. Los más pequeños podrán descubrir el universo creativo del autor y experimentar con la caricatura y el dibujo.

Todas las actividades tienen plazas limitadas.

Las inscripciones se pueden formalizar en el mail kioscoalfonso@coruna.gal o en el 981 18 98 98 para las visitas y en ludidactiva@gmail.com para el taller infantil.

Primera retrospectiva de Pintor

Esta es la primera gran muestra retrospectiva del ilustrador coruñés en su ciudad, en la que se recogen sus más de tres décadas de trayectoria a través de diferentes formatos y lenguajes como caricaturas, dibujo de viajes, ilustración editorial o piezas experimentales.

En la exposición se encuentran piezas inéditas creadas para la ocasión en las que el artista explora nuevos temas como la música, el paisaje o Picasso.