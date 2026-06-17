Manuel Suárez explora la naturaleza y la libertad creativa en una exposición con 14 de sus obras en A Coruña

La sala de exposiciones de María Pita acoge desde este miércoles "Decorado para unha fábula", una nueva propuesta del artista Manuel Suárez que reúne 14 piezas sobre lienzo y tabla en torno a la naturaleza, la evocación de lo salvaje y la libertad creativa. La exposición, organizada con la colaboración del Concello da Coruña, permanecerá abierta al público hasta el próximo 26 de julio.

La alcaldesa, Inés Rey, fue la encargada de presentar la muestra. "Manuel Suárez es, sin dudas, uno de los nombres propios de esa escena vibrante que pone a A Coruña en el foco de la creatividad", señaló.

La regidora destacó también la capacidad del artista para trasladar al espectador a paisajes imaginados y convertir cada obra en una experiencia íntima. "Suárez se propone la tarea de transportarnos a lugares que no sabíamos que existían. Las obras se convierten así en pequeños descubrimientos. En paréntesis donde reinan la paz y la armonía de lo natural", afirmó.

Una invitación a la contemplación

La exposición arranca con una serie de pinturas dominadas por los tonos verdes, concebidas como una primera aproximación al universo creativo del autor. El recorrido desemboca en un muro central que actúa como puerta de entrada a esa fábula imaginaria que da nombre a la muestra.

"Una fábula que no existe y que, probablemente, no tiene otra enseñanza que esta verdad universal: si te dedicas al arte, debes ser completamente libre; de otra forma, algo no funciona", explica Manuel Suárez, que ejerce también como comisario de la exposición.

A partir de ahí, el visitante se adentra en escenas que evocan jardines y paisajes marcados por la calma, la luz y la contemplación. Según destacó Inés Rey, se trata de una propuesta que invita a emprender "un proceso creativo en el que las fábulas concluyen con enseñanzas de libre elección o incluso con ausencia de estas".

La alcaldesa aprovechó además para recordar otras iniciativas de apoyo a la creación artística impulsadas en la ciudad, como la exposición de Estudios Abertos, que permanecerá abierta en Palexco hasta el próximo 12 de julio.