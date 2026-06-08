La Fundación Barrié acerca a los más pequeños el universo de René Lalique con un taller familiar gratuito

La Fundación Barrié organizará este sábado 13 de junio una actividad pensada para que los más pequeños descubran la obra de René Lalique, uno de los grandes maestros del art nouveau y del art déco y una figura fundamental en la historia del diseño europeo de finales del siglo XIX y principios del XX.

El taller se desarrollará entre las 11:30 y las 12:30 horas y está dirigido a familias con niños a partir de cuatro años, que deberán acudir acompañados por uno o más adultos. La propuesta incluirá una visita guiada por la exposición dedicada al artista que la Fundación acoge desde el 26 de marzo, y una posterior actividad práctica en la que los participantes podrán profundizar en su obra de una forma amena y adaptada al público infantil.

La iniciativa es gratuita y cuenta con plazas limitadas, por lo que será necesario reservar previamente. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web de la Fundación Barrié, escribiendo al correo electrónico info@fbarrie.org o llamando al teléfono 981 22 15 25.

Con esta actividad, la entidad busca acercar a las familias al legado de René Lalique mediante una experiencia participativa que combina divulgación y creatividad, permitiendo a los más pequeños familiarizarse con uno de los nombres más destacados del diseño y las artes decorativas.