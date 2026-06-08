La Fundación Barrié acerca a los más pequeños el universo de René Lalique con un taller familiar gratuito
La actividad, dirigida a niños a partir de 4 años y sus acompañantes, se celebrará este sábado y combinará una visita guiada con un taller didáctico
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La Fundación Barrié organizará este sábado 13 de junio una actividad pensada para que los más pequeños descubran la obra de René Lalique, uno de los grandes maestros del art nouveau y del art déco y una figura fundamental en la historia del diseño europeo de finales del siglo XIX y principios del XX.
El taller se desarrollará entre las 11:30 y las 12:30 horas y está dirigido a familias con niños a partir de cuatro años, que deberán acudir acompañados por uno o más adultos. La propuesta incluirá una visita guiada por la exposición dedicada al artista que la Fundación acoge desde el 26 de marzo, y una posterior actividad práctica en la que los participantes podrán profundizar en su obra de una forma amena y adaptada al público infantil.
La iniciativa es gratuita y cuenta con plazas limitadas, por lo que será necesario reservar previamente. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web de la Fundación Barrié, escribiendo al correo electrónico info@fbarrie.org o llamando al teléfono 981 22 15 25.
Con esta actividad, la entidad busca acercar a las familias al legado de René Lalique mediante una experiencia participativa que combina divulgación y creatividad, permitiendo a los más pequeños familiarizarse con uno de los nombres más destacados del diseño y las artes decorativas.