Una muestra en el Museo Gaiás de Santiago recupera el archivo personal de Luísa Villalta

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, inauguró hoy la exposición Mulleres Sobranceiras. Luísa Villalta. Música, palabra e compromiso en el Arquivo de Galicia, en la Cidade da Cultura de Santiago, como parte de la programación de la Xunta de Galicia con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Se trata de una muestra que recupera parte de los fondos personales de la autora, recientemente cedidos por la familia, y que se podrá visitar hasta el próximo mes de diciembre.

En el acto de apertura, López Campos agradeció a la familia de la escritora poner a disposición pública su colección personal y señaló que, en este momento, "el Arquivo de Galicia se constituye como una de las instituciones de referencia para el estudio de la figura de la autora".

En el acto estuvo acompañado por el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, de Susana Villalta, hermana de la homenajeada, y por María del Mar García Miraz y Miguel López Sánchez, comisarios de la exposición.

El titular de Cultura de la Xunta de Galicia también destacó que Luísa Villalta "fue una de las intelectuales más brillantes de su generación y en cada una de sus facetas emergió siempre su pasión, su compromiso y su mirada".

La exposición se sumerge en la trayectoria de la autora a través de más de 60 piezas entre las que se encuentran borradores de sus obras, notas, correspondencia con otros escritores y escritoras y folletos y programa de actos en los que participó, así como algunas de sus publicaciones.

Villalta fue escritora, música, traductora y docente. Como escritora practicó, además, múltiples géneros: la poesía, el teatro, el ensayo y el periodismo de opinión. En 2024 se le dedicaron las Letras Galegas, momento en el que la Biblioteca de Galicia acogió la muestra Luísa Villalta. A memoria dos sons.

Cada año, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Arquivo de Galicia organiza una exposición para, a través de sus fondos, poner en valor el trabajo de las mujeres gallegas en distintos ámbitos a lo largo de su historia.

Con la serie Mulleres Sobranceiras ya se ha homenajeado figuras como Luz Pozo Garza, Concepción Arenal u Olga Gallego Domínguez.

La iniciativa se encuentra dentro de las programaciones As exposición de 2026 como motor cultural da Galicia con la que la Xunta de Galicia busca fomentar el acceso a la cultura y contribuir a la formación de la ciudadanía.