A Coruña repasa más de tres décadas del Eixo Atlántico en una exposición abierta en la Marina

La ciudad de A Coruña acoge hasta el próximo 4 de marzo la exposición "Historia do Eixo Atlántico", una muestra al aire libre instalada en la dársena de la Marina que recorre los 34 años de trayectoria de esta entidad transfronteriza.

El concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, participó en el acto inaugural junto al secretario general del Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, Xoán Vázquez Mao. Durante la apertura, el edil destacó que la exposición pone de relieve “los lazos y la sintonía con un país hermano como Portugal”, además de reflejar la evolución política tanto de Galicia como del país luso a lo largo de estas décadas.

La muestra está compuesta por siete cubos expositivos situados junto a la dársena y arranca con el acto fundacional celebrado en 1992 en Viana do Castelo, que contó con el impulso del entonces presidente de la República Portuguesa, Mário Soares. Desde ese momento, el recorrido avanza por los principales hitos de la entidad, creada para fortalecer la cooperación entre ciudades y territorios de Galicia y el norte de Portugal.

Entre los momentos destacados figura el encuentro celebrado en 2015 en A Coruña, en el que por primera vez los jefes de Estado de España y Portugal -el rey Felipe VI y el presidente Aníbal Cavaco Silva- compartieron un acto no institucional.

Además de repasar la historia del Eixo Atlántico, la exposición contextualiza su trayectoria con algunos de los acontecimientos internacionales más relevantes de las últimas décadas, como los atentados del 11 de septiembre en Nueva York o la pandemia de la covid-19.

La inauguración de esta muestra sirve de antesala a la celebración de la XXXIV Asamblea General del Eixo Atlántico, que tendrá lugar este jueves 19 en la ciudad herculina.