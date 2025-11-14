El centro comercial Los Rosales de A Coruña celebra su 29º aniversario con una exposición de bonsáis
El evento incluirá la XV Muestra de Bonsái y Suiseki, talleres, visitas guiadas y actividades infantiles entre el viernes y el sábado
El Centro Comercial Los Rosales en A Coruña dará continuidad desde este viernes 14 y sábado 15 de noviembre a su programación del 29º Aniversario. Con este motivo acogerá la XV Exposición de Bonsái y Suiseki organizada por la Asociación Bonsái Coruña, con el fin de dar a conocer este arte milenario. Así como actividades para niños.
La muestra puede visitarse desde las 10:00 horas de este viernes. El sábado día 15 entre las 16:00 y 20:00 horas, se realizará un taller sobre cuidados y diseño para todos aquellos que quieran comenzar o progresar en el cultivo de estos árboles. Además, los que tengan algún bonsái o alguna duda podrán traerlo para compartir experiencias y recibir asesoramiento.
La exposición estará abierta al público desde el viernes, habrá visitas guiadas durante la mañana y la tarde, para explicar esta apasionante actividad de origen oriental, que lleva implantada en Europa desde la mitad del siglo pasado.
El bonsái es un arte que consiste en cultivar plantas y árboles, reduciendo o miniaturizando sus dimensiones empleando técnicas de poda, trasplante, pinzado, alambrado, etc., modelando de forma artificial su forma para recrear en una maceta, tiesto o bandeja con tierra a pequeña escala una escena de un paisaje natural.
El Suiseki es una técnica consistente en el arte de coleccionar, contemplar y exhibir piedras. Son piedras de pequeño tamaño formadas por la naturaleza sin ningún tipo de manipulación. Admiradas por su belleza y capacidad de sugerir una escena natural o un objeto relacionado íntimamente con la naturaleza. Tradicionalmente, se exponen sobre una base de madera o peana que se adapta a los contornos de su base, o bien sobre una bandeja plana con arena o agua.
Programa de actividades en el centro comercial:
Viernes 14 de noviembre
-
17:30 a 20:00 horas. Taller de tarjetas de felicitación de Aniversario.
-
18:00 horas. Visita de mascota animada y fotomatón especial 29º Aniversario. Algodón de azúcar y sorpresas para los niños participantes.
-
18:00 horas: Inauguración de la XV Exposición de Bonsai y Suiseki.
Sábado 15 de noviembre
-
10:00 a 20:00 horas: XV Exposición de Bonsai y Suiseki.
-
17:30 a 20:00 horas. “Taller de dibujos chiflados y otras cositas”.
-
18:00 horas: Visita de mascotas animadas. Mesa de dulces para los niños participantes.
-
-
16:00 a 20:00 horas: Demostración de Bonsais