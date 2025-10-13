A Coruña fusiona Ciencia y poesía en la Domus con "Universo entre canciones", de José Edelstein

A Coruña, a través de la red municipal de Museos Científicos Coruñeses, impulsa el espectáculo "Universo entre canciones", una propuesta que fusiona ciencia y poesía y que tendrá lugar el 31 de octubre, a las 20:00 horas, en la Domus.

La voz del físico y divulgador José Edelstein será el hilo conductor de una experiencia sensorial que combinará relatos científicos, música y proyecciones astronómicas.

Acompañado por la compositora Lore Edelstein y la cantante Daniela De Rito, el espectáculo tejerá constelaciones sonoras que viajarán desde el origen del universo hasta las preguntas más profundas del ser humano, construyendo un puente entre el infinito y lo íntimo, entre la belleza del arte y la verdad de la ciencia.

Durante la función se contarán historias con toques de humor y momentos emotivos, que recorrerán temas como el nacimiento del cosmos, la exploración del cielo nocturno, el milagro de los eclipses o el drama del terraplanismo.

También habrá espacio para reflexionar sobre la vida, el azar, el determinismo y los misterios de la mecánica cuántica.

José Edelstein, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela e investigador del IGFAE, ha sido galardonado con el premio FECYT en 2012 y con el Prisma Casa das Ciencias en 2019 y 2023.

Reconocido por su labor divulgativa, ha destacado en su faceta de escritor, conferenciante y colaborador en proyectos que fusionan ciencia y arte.

Las entradas para "Universo entre canciones", con un precio de 8,16 euros, ya están a la venta a través de la web de los Museos Científicos Coruñeses.