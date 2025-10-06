Últimos días para vivir el homenaje de Zara a A Coruña en la cúpula del Monte de San Pedro

Primero fue la gran reapertura de la tienda de Juan Flórez; después, las colecciones dedicadas a la ciudad; y más adelante, la apertura de la cúpula del Monte de San Pedro, con conciertos incluidos. Sorpresa tras sorpresa, Zara quiso agradecer por todo lo alto sus 50 años en A Coruña -y en el mundo- con una serie de regalos dirigidos a quienes la apoyaron desde sus inicios.

Hace poco más de tres meses, la cúpula del Monte de San Pedro abría sus puertas con un formato completamente renovado. Zara daba vida a un espacio privilegiado, hasta entonces desaprovechado, para crear algo nuevo y nunca visto en la ciudad. Y este jueves, 9 de octubre, las visitas llegarán a su fin, con una actuación muy especial.

Tras meses anunciando celebraciones por el 50 aniversario de su primera tienda en el mundo, la firma gallega decidió obsequiar a la ciudad que la vio nacer con una serie de espacios únicos, concebidos como un agradecimiento directo por más de medio siglo de historia compartida.

Bajo el título 50 Songs of the Sea, la Cúpula del Monte de San Pedro se transformó en una experiencia inmersiva donde, en una especie de planetario, se podía recorrer la historia de Zara y sus orígenes en A Coruña.

Este proyecto se sumó al primer homenaje que la compañía rindió a su ciudad natal: la reapertura de la icónica tienda de Juan Flórez, el primer establecimiento que Amancio Ortega abrió en el mundo. Hoy, ese local acoge la colección Zara Creators, compuesta por 50 diseños inspirados en figuras de renombre como Rosalía, Pedro Almodóvar o Kate Moss.

Tres meses después, este jueves será el último día en que los coruñeses puedan disfrutar de una de las sorpresas más especiales que Zara ha dedicado a su ciudad. El concierto de Patti Smith pondrá el broche final a este espacio tan singular que la marca ha devuelto a los vecinos de A Coruña.

¿Qué pasará con la cúpula?

En abril, el pleno municipal aprobó la suspensión temporal y parcial de los servicios municipales en la Cúpula del Monte de San Pedro -hasta entonces gestionados por la empresa concesionaria Miramar de San Pedro, S.L.- con el objetivo de redefinir los usos de esta instalación.

Así, Zara asumió temporalmente la concesión del enclave, que reabrió al público el 3 de julio. Desde entonces, el espacio ha ofrecido a los coruñeses una propuesta única: una cafetería de especialidad en la planta baja y, en la parte superior, una instalación artística inmersiva creada por Es Devlin, una de las artistas más influyentes del panorama internacional.

Aunque desde el inicio se anunció el 10 de octubre como fecha de cierre, la compañía no ha revelado qué sucederá con la cúpula a partir de entonces. Fiel a su estilo, Zara prefiere mantener el misterio. No hay más que recordar la reapertura de la tienda de Juan Flórez: muchos se enteraron de su renovación solo cuando volvió a abrir sus puertas con una imagen completamente nueva, una cafetería en su interior y un diseño inspirado en las vidrieras del paseo marítimo coruñés.