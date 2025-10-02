La Casa Museo Casares Quiroga de A Coruña conmemora el asesinato de Moncho Reboiras

A Coruña conmemora el 50 aniversario del asesinato de Moncho Reboiras a manos del franquismo con la exposición A semente de vencer, que se puede visitar desde este jueves en la Casa Museo Casares Quiroga. Se podrá visitar de manera gratuita hasta el 31 de octubre.

La muestra recoge obras de 14 artistas que homenajean la figura de Reboiras. Entre ellos están Laura Caneira, Ortigha, Cavalinho do Demo (Paula Pereira), Alejandro Mosquera, Ana de Vilatuxe, Pampillo Store (Theresa Lousame), Iago Fernández Díaz, Juanlu Nacha, Leandro Lamas, Celia Arcos, The Pink Phink, Xiralúa, Revolta Creativa (Breo Alamancos) y Estudo Aldea.

Además, el Concello ha organizado también la presentación del libro 50 anos do asasinato de Moncho Reboiras. Símbolo da Galiza que Loita (1950-1975), que tendrá lugar el 14 de octubre a las 19:00 horas en la Casa Museo Casares Quiroga. Participarán Xesús Seixo Fernández, presidente de la Fundación Moncho Reboiras, y Uxío-Breogán Diéguez Cequel, director de la Cátedra de Memoria Histórica da Universidade da Coruña.

Quién fue Moncho Reboiras

Xosé Ramon Reboiras Noia, conocido como Moncho, nació en Imo en 1950 y fue asesinado en Ferrol en 1975. Vecino de San Pedro de Visma, en A Coruña, fue un reconocido dirigente político nacionalista gallego.

Durante su vida fue un firme opositor a la dictadura franquista y una persona fundamental en el desarrollo del sindicalismo nacionalista gallego y en la reorganización del nacionalismo en la clandestinidad en la última etapa del franquismo.

Con 25 años, fue asesinado por la policía franquista en Ferrol un 12 de agosto de 1975. Su muerte acabó por convertirlo en un referente y símbolo para el nacionalismo gallego y la izquierda independentista.

Sobre la exposición que desde hoy le rinde homenaje, el concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, ha declarado que forma parte de "un traballo intenso e coidado de recuperación da memoria democrática, honrando a aquelas persoas vencelladas á cidade que perderon a vida durante a represión da ditadura franquista pola súa defensa da democracia".