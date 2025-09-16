Llega a Lugo la exposición 'Tesouros da terra' sobre la historia de la minería en Galicia

Exposición 'Tesouros da terra' sobre la historia de la minería en Galicia en Lugo. Cámara Oficial Mineira de Galicia

La exposición Tesouros da terra: a minería galega a través do tempo ha llegado ya a Lugo con una muestra ubicada en la plaza Mayor y que se podrá visitar hasta el 1 de octubre tras su paso por otras ciudades como A Coruña, Ourense y Vigo.

Impulsada por la Cámara Oficial Mineira de Galicia, esta exposición consta de ocho paneles divulgativos que recorren 2.500 años de historia del sector en la comunidad, desde los fenicios hasta la actualidad pasando por la época romana.

Durante la presentación, la directora de la Cámara, Arantxa Prado, destacó que en la provincia de Lugo históricamente esta industria ha estado centrada en el hierro, especialmente en Pontenova, Viveiro y Monforte, aunque en la actualidad la losa es el mineral más extraído en O Courel, A Fonsagrada y Os Ancares.

El caolín y el cuarzo son otros minerales destacados en A Mariña, mientras que la magnesita se encuentra en Incio, siendo la única explotación activa de este mineral en Galicia.

La exposición comienza con la minería aurífera de los siglos I y II cuando Galicia recibió el nombre de Gallaecia precisamente por sus abundantes minas de oro. Sus paneles continúan pasando por distintas etapas, abordando también los cien años de la Cámara, fundada en septiembre de 1925.