Últimos días para disfrutar en A Coruña de la exposición de David Bailey en la Fundación MOP

La exposición David Bailey’s Changing Fashion entra en su recta final y podrá visitarse durante dos semanas más, hasta el 14 de septiembre. Ubicada en el Centro MOP del muelle de Batería de A Coruña, la muestra recoge más de 140 imágenes tomadas por el prestigioso fotógrafo británico

Comisariada por Tim Marlow, director del Design Museum de Londres, y Camera Eye, el estudio del fotógrafo, David Bailey’s Changing Fashion sumerge a los visitantes en el glamour y la energía de las décadas de 1960 y 1970 a través de la mirada del fotógrafo, incluyendo algunas fotografías inéditas.



David Bailey es uno de los fotógrafos de moda y retrato más destacados del mundo. "Ningún otro hizo más que él para definir la revolución creativa y cultural que dio impulso a la vibrante escena londinense de los años 60. No solo capturó a las estrellas de la época con su cámara, sino que él mismo fue una de ellas", señala la organización en un comunicado.



David Bailey’s Changing Fashion presta especial atención a David Bailey’s box of pin-ups, un portfolio de 1965 incluye a 36 miembros de la escena londinense. Mick Jagger, Rudolf Nuréyev, Shrimpton, Michael Caine, Cecil Beaton y los conocidos gánsteres Ronnie y Reggie Kray, todos ellos miembros del círculo de Bailey, forman parte de la selección de imágenes.

¿Cómo visitar la exposición?

La exposición con las fotografías de David Bailey puede visitarse de forma gratuita hasta el 14 de septiembre en el mulle de Batería en A Coruña. Las personas interesadas en verla solo tienen que acercarse hasta el espacio y disfrutar del arte del prestigioso fotógrafo.

Los beneficios generados por la venta de merchandising de la exposición serán destinados al proyecto Future Stories, dirigido al apoyo de creadores en su carrera artística. El recinto cuenta, además, con la librería The MOP Bookstore y un espacio en el que se sirve café.



Ubicado en la avenida do Porto, el espacio está totalmente adaptado para personas con movilidad reducida. Aquellos que lo deseen, además, pueden reservar una visita guiada a través de la web, en este enlace. El horario de apertura de la exposición es de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas y sábado y domingo de 11:00 - 21:00 horas.





