Una exposición analiza la relación de Camilo José Cela con las escritoras y artistas de su tiempo

La exposición Me proclamo feminista analiza la relación de Camilo José Cela con artistas y escritoras de su época y para ello exhibe cartas, libros y fotografías que le dedicaron al escritor gallego.

"Muestra una de las facetas más desconocidas y menos investigadas de la figura de Cela que es esa relación con las mujeres coetáneas que convivieron con él", ha señalado este viernes en la inauguración de la exposición la directora de la Fundación Camilo José Cela, Covadonga Rodríguez del Corral.

En este sentido, se exhiben diferentes cartas manuscritas y/o mecanografiadas, libros que, en su mayor parte, están dedicados por las autoras y fotografías dedicadas que muestran el aprecio al escritor gallego. En total, son cerca de 100 piezas que salen por primera vez a la luz de forma conjunta.

A través de la revista 'Papeles de Son Armadans', Cela recuperó los nombres de algunas de las Sin sombrero que se encontraba en el exilio. Rosa Chacel, Ernestina de Champourcín, Mª Teresa León, Concha Méndez y María Zambrano, intercambiaron varias cartas con el escritor gallego, que fueron conservadas en su Fundación en Iria Flavia, en Padrón (A Coruña).

También diferentes escritoras gallegas como Úrsula Heinze, Mª do Carme Kruckenberg, Luz Pozo Garza, Mª Xosé Queizán o Pura Vázquez Iglesias mantuvieron, en algún momento de sus vidas, contacto con Camilo José Cela.

La muestra toma su nombre de una encuesta que le hicieron a Camilo José Cela en 1962 para el diario 'Arriba', en la que le preguntaron qué opinaba de la mujer: "Me proclamo feminista y me gustaría verlas sublevadas", contestó Cela.

Años más tarde, la revista 'Telva' consultó al escritor sobre la entrada de las mujeres en las Reales Academias. Ante esto, señaló que "no veía razón alguna para que la mujer no ingrese en la Academia; creo que el hecho de ser mujer no debe pesar, ni en pro ni en contra, en la posible designación".

Al acto de esta jornada, también ha asistido el conselleiro de Cultura Lingua e Xuventude, José López Campos, que ha ensalzado la figura de Camilo José Cela, el cual ha considerado que "sigue siendo todavía un desconocido para los gallegos".

"Creo que todos tenemos en el imaginario colectivo, en el subconsciente, que fue un premio Nobel, fue un premio Cervantes, fue todo lo que se puede conseguir en las letras, pero todavía no tiene ese reconocimiento social que necesita y que merece", ha indicado.

Por ello, considera que "nunca es suficiente" todo lo que se hace para poner en valor la figura de "este extraordinario personaje" de la historia gallega.

La exposición podrá visitarse hasta el 4 de julio, de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas en el claustro alto del colegio de Fonseca, en Santiago de Compostela.