Cuatro jóvenes fotógrafos gallegos exponen su obra en la Fundación MOP de A Coruña

Alba Chan, Sofía Dagá, Lucía Novais y Adrián Ramos son los nombres de los cuatro jóvenes gallegos que, desde este martes, exponen su obra fotográfica en la Fundación MOP de A Coruña dentro del proyecto Future Stories. El silo del muelle de Batería acoge las fotografías de estos artistas, un trabajo que es el resultado de una formación intensiva en la Fondazione Sozzani de Milán entre los meses de septiembre y de diciembre del año pasado.

En una conversación a la entrada de su propia exposición, todos ellos —titulados en las escuelas de Arte y Superior de Diseño de Santiago, A Coruña y Ourense— coinciden en que la experiencia fue una gran oportunidad.

Durante sus meses en Italia pudieron tener una formación individualizada de la mano de profesionales del sector como Alessia Glaviano, directora de Photo Vogue, Chiara Bardelli, directora de Harper's Bazaar Italia, la curadora Maddalena Scarcella o fotógrafos como Bruce Weber o Pablo Robert.

Exposición Future Stories en la Fundación MOP. Carmen G. Mariñas

"Es muy interesante ver cómo las mismas experiencias a cada uno nos llegaron de forma muy diferente y sacamos conclusiones distintas para nuestros proyectos y para nuestro desarrollo personal", apunta Alba. Adrián añade por su parte que el programa intensivo permitió "que cada un explotase as súas capacidades. Ademais dunha experiencia cultural, foi unha experiencia personal".

Ahora, sus obras se pueden ver junto a un espacio de la fundación de Marta Ortega que ya acogió imágenes seleccionadas de grandes fotógrafos de la historia de la moda como Peter Lindbergh, Steven Meisel, Helmut Newton o Irving Penn.

Más que fotografía de moda

Para estos artistas, su formación y su carrera va más allá de la fotografía de moda. De hecho, explican que esta es una excusa para tratar temas más abstractos. "Se plantea la moda como un medio para contar historias. La fotografía de moda puede no tener personas ni ropa, hay un abanico muy amplio de posibilidades", puntualiza Alba.

Lo mismo señala Sofía, que define la moda como "una herramienta de expresión".

Exposición Future Stories en la Fundación MOP. Carmen G. Mariñas

Esto queda patente al observar sus obras expuestas en el muelle de Batería coruñés. En un espacio circular, dentro del propio silo, sobre las paredes de cemento se suceden imágenes de distintos tamaños, con personas o con imágenes más abstractas como protagonistas, pero que tienen un relato en común para estos fotógrafos: una mirada introspectiva.

Lucía explica que su trabajo Ánima aborda "unha reflexión sobre o mundo interior das persoas mostrado desde o exterior. É un reflexo de como a alma se vería e como se relaciona co ser humano".

Lucía Novais con su exposición en la Fundación MOP. Carmen G. Mariñas

Algo similar relata respecto a su obra Sofía. Bajo el título Inner, sus imágenes mezclan "un editorial estéticamente de moda con una modelo que me está ficcionando a mí, porque la obra es un retrato. Alrededor está el subconsciente materializado con detalles que llamo mágicos".

Sofía Dagá junto a su obra expuesta en la Fundación MOP. Carmen G. Mariñas

Por su parte, en Paradas, Adrián partió de la intención de mostrar en imágenes el movimiento de un viaje. Sin embargo, al juntar las fotografías "vin que non había esa idea de movemento. Todo o contrario. Son estáticas, nas que un se para a pensar e reflexionar. Foi unha introspección para coñecerme a min mesmo a través destas fotos".

Adrián Ramos con su obra expuesta en la Fundación MOP. Carmen G. Mariñas

Alba también aprovechó este proyecto para reflexionar desde la introspección. En neofemme.exe, la fotógrafa realiza "un estudio sobre la feminidad desde mi punto de vista introspectivo y a través del algoritmo de la inteligencia artificial".

Alba Chan en su exposición dentro de la Fundación MOP. Carmen G. Mariñas

Esta edición de Future Stories es un primer paso en sus carreras. Lucía explica que esta experiencia le inspiró para orientarse hacia la fotografía de autor. "Gustaríame profundizar no meu estilo e seguir explorando este camiño", añade. Alba también quiere seguir experimentando. "Me tomo la fotografía como una forma de terapia e introspección. No puedo dejarlo de lado, pero a nivel profesional también me gustaría dedicarme a algo de galería y no estar solo detrás de la cámara", reconoce.

Con ellas coincide Adrián, que quiere "seguir perfilando o meu estilo fotográfico a través de distintas plataformas e formatos".

Por su parte, Sofía quiere continuar en el sector de la fotografía de moda porque "me permite lo que busco, que es crear desde cero. El proceso creativo me parece muy interesante para poder transmitir una historia".

Catálogo de la exposición Future Stories en la Fundación MOP. Carmen G. Mariñas

Tanto su formación como esta muestra están financiadas a través de las ventas de productos en la Fundación MOP relativas a las exposiciones de grandes fotógrafos que aquí se celebran.

Future Stories abre esta tarde en el muelle de Batería con la actuación de un DJ para celebrar la inauguración. La muestra podrá visitarse de forma gratuita hasta el próximo 17 de junio en horario de 10:00 a 21:00 horas de lunes a viernes y de 11:00 a 21:00 horas los fines de semana.

El silo del muelle de Batería acoge Future Stories de la Fundación MOP. Carmen G. Mariñas

Días después, el 28 de junio, la Fundación MOP acogerá otra exposición de un gran nombre de la fotografía de moda. David Bailey's Changing Fashion expone una selección del fotógrafo británico que se podrá visitar hasta el 14 de septiembre.