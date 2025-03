La Domus de A Coruña acoge una exposición para concienciar sobre salud mental

La Domus de A Coruña acoge ya la exposición itinerante 'Menssana', que llega a la ciudad para promover la salud mental en la población juvenil. La muestra busca erradicar falsos mitos que derivan en estigmas sociales para quien busca ayuda profesional.

Su principal objetivo es visibilizar y normalizar los trastornos mentales, promoviendo una mayor comprensión desde un punto de vista científico y social, fomentando así la salud mental y el bienestar de la sociedad.

'Menssana' cuenta con seis grandes módulos cúbicos que abordan 12 áreas temáticas con paneles informativos que incluyen infografías, ilustraciones y otros recursos.

En ellos se pueden ver explicaciones sobre la complejidad del cerebro, los trastornos mentales a través de películas y series, la plasticidad neuronal, la psiquiatría como especialidad médica, las drogas, la ansiedad, la depresión, el suicidio, la esquizofrenia o los trastornos obsesivo compulsivo o los de conducta alimentaria.

También se incluyen aspectos clave del bienestar cognitivo y emocional.

Los módulos incluyen actividades, como un mural en el que el público puede dejar anotaciones expresando cómo se siente.

Actividades complementarias

Junto a la exposición, se desarrollarán acciones divulgativas como una versión de la muestra Do It Yourself (DIY) para imprimir y llevar a centros escolares. Esta versión estará disponible en español, gallego, catalán y euskera y contará con una propuesta educativa de trabajo para desarrollar por el propio centro.

Además, como la exposición también viajará al Parques de las Ciencias de Granada además de a las escuelas, se desarrollará una investigación con todo el público de la muestra.

Durante la presentación, la concelleira de Benestar Social, Nereida Canosa, resaltó el "potencial que teñen os espazos municipais e as posibilidades que ofrecen os Museos Científicos para educar e espertar sensibilidades na poboación, a través de mostras como esta".

Asimismo, recalcó que "a saúde mental enfronta importantes desafíos na sociedade, como o estigma social e a discriminación, cuestións que xorden do descoñecemento e que afectan tanto a quen padece trastornos mentais como á súa contorna. Pero ademais existen moitos aspectos que aínda se descoñecen da bioloxía, anatomía, bioquímica, psicoloxía dos trastornos mentais e que só se poden abordar desde unha investigación experimental".

A la presentación también acudieron la directora de la Domus, Patricia Barciela, el comisario de la exposición, Óscar Huertas, el asesor científico de la muestra, Idalino Rocha, y el director de los Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez Maldonado.

'Menssana' está liderada por el grupo de Psiquiatría Traslacional (PsyNal) del Instituto de Biomedicina de Sevilla - Hospital Universitario Virgen del Rocío, adscrito al Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM).

Cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT), el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y está coproducida por el Parque de las Ciencias de Granada y los Museos Científicos Coruñeses.