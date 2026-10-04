Así será la experiencia de 22 alumnos de A Coruña que serán "eurodiputados por un día" en Estrasburgo

Hay viajes que empiezan mucho antes de hacer la maleta. Para los 22 alumnos del IES Monelos de A Coruña que la próxima semana pondrán rumbo a Estrasburgo, este comenzó hace ya varios años, entre charlas, actividades y encuentros relacionados con la Unión Europea. Ahora llega la parte más esperada: sentarse en el Parlamento Europeo y convertirse, por un día, en eurodiputados.

El centro ha sido seleccionado por excelencia para participar el próximo 9 de octubre en la jornada de Euroscola, una invitación que se concede a centros que destacan por su participación en el programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. El Monelos es, además, el primer instituto de A Coruña en conseguir esta distinción.

"El viaje a Estrasburgo ha sido una gran sorpresa para todos nosotros", cuenta Catalina Bago, alumna de 2º de Bachillerato. El instituto lleva dos cursos dentro del programa y, durante este tiempo, los estudiantes han convertido el centro en "un mini parlamento", con charlas de eurodiputados como Ana Miranda, Nicolás González Casares y Francisco Millán Mon y distintas actividades relacionadas con la UE.

Pero el proyecto también les ha llevado fuera de las aulas. Han participado en las dos últimas ediciones de las Olimpiadas Europeas organizadas por Equipo Europa, en una de las cuales ganaron la fase regional y viajaron a Avilés y Oviedo para disputar la segunda fase. También acudieron a unas jornadas sobre elecciones europeas sub-18 en Madrid y algunos alumnos pudieron visitar el Parlamento Europeo de Bruselas invitados por Francisco Millán Mon. Ahora les toca Estrasburgo.

Un día como eurodiputados

La jornada del 9 de octubre comenzará en el Parlamento Europeo, donde los estudiantes recibirán la bienvenida y participarán en una sesión de preguntas y respuestas con un vicepresidente o vicepresidenta de la institución.

Después se sumergirán en uno de los asuntos que marcarán la jornada: la desinformación y su relación con los medios de comunicación y la democracia. Participarán en un "Innovation Lab" sobre las medidas de la Unión Europea para combatirla y, por la tarde, realizarán una simulación del trabajo de los eurodiputados en torno a esta cuestión.

"Vamos a ser eurodiputados por un día", explica Catalina.

Para Paula Seijas, de 16 años y alumna de 1º de Bachillerato, será una oportunidad para conocer de cerca cómo funciona el Parlamento. Se interesó por el programa cuando estaba en 2º de ESO porque una amiga participaba y desde entonces ha seguido vinculada a él.

"Aprendí cosas súper interesantes sobre temas que desconocía relacionados con la Unión Europea que estaban más cerca de mí de lo que pensaba", cuenta. Ahora espera que Estrasburgo le permita conocer "cómo es ser un eurodiputado y cómo es todo el proceso de discutir y aprobar las leyes".

También Carolina, de 15 años y estudiante de 4º de ESO, lleva varios años en el programa. Se apuntó al llegar al instituto junto a una amiga, "sin saber muy bien en qué nos metíamos". Ahora tiene claro que fue una buena decisión.

"Me parece una oportunidad importante para saber cómo se hacen, se discuten y se votan las leyes o los decretos o las normativas europeas", explica. También tiene ganas de conocer a otros jóvenes y descubrir cómo cambia la forma de vivir y la cultura de un país a otro.

De Monelos a Estrasburgo

El viaje surgió el mes pasado, cuando el instituto supo que había sido uno de los dos centros seleccionados a nivel nacional. Martín Jaspe, de 17 años y alumno de 2º de Bachillerato, recuerda que al principio hubo cierta incertidumbre porque los plazos eran ajustados. "Por suerte sí que es viable", cuenta.

Además de la jornada en el Parlamento, los estudiantes tendrán tiempo para conocer Estrasburgo, visitar museos y hacer turismo por la ciudad.

Para ellos, la experiencia tampoco habría sido posible sin sus profesores Elena Conde y Xoán Vázquez, al frente de este proyecto en el instituto. "Estas enriquecedoras experiencias no podrían estar siendo realizadas sin el trabajo y ayuda de nuestros profesores", destaca Catalina.

Ahora sí, toca hacer la maleta. 22 alumnos del IES Monelos viajarán la próxima semana hasta Estrasburgo para vivir desde dentro el funcionamiento del Parlamento Europeo y ponerse, durante un día, en la piel de un eurodiputado.