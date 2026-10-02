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El profesorado de la educación concertada de Galicia irá a huelga el martes 6 de octubre
Los docentes secundaron un parón el primer día de clase, el 9 de septiembre, para exigir que se equiparen sus condiciones a la enseñanza pública
Más información: El profesorado de la educación concertada de Galicia se concentra para exigir mejoras laborales
El profesorado de la educación concertada de Galicia ha convocado la segunda jornada de huelga en este curso 2026-2027. Los docentes realizarán un paro el próximo martes 6 de octubre, jornada en la que también está prevista una manifestación en Santiago de Compostela a las 11:30 horas.
Así lo han dado a conocer este viernes los sindicatos convocantes. FSIE Galicia, UGT, CCOO, FeUSO, SNEP y CIG ofrecerán el próximo lunes una rueda de prensa para explicar la situación que ha llevado a convocar la huelga, la segunda desde la realizada el 9 de septiembre coincidiendo con el arranque del curso.
En aquella ocasión, el 60% del profesorado secundó el paro, según los sindicatos, una cifra que la Xunta redujo al 17,6%. Los profesionales denunciaron ya entonces una "falta de diálogo absoluto" con la Administración autonómica y exigen abrir una mesa tripartita de negociación para equiparar sus condiciones laborales a las de la enseñanza pública.
Los docentes, además, piden que se convoque la mesa negociadora entre Xunta, patronal y sindicatos para hacer que se cumplan los acuerdos firmados en 2008, "que dejaron de respetarse en el 2010", así como para homologar la carga lectiva e incluir dentro del cómputo las guardias de recreo y de transporte.
El conflicto, explicaron fuentes sindicales, afecta a un colectivo de 7.000 profesionales que atienden al 30% del alumnado gallego. Los sindicatos exigen, ante esta situación, un "cambio de rumbo" en la política educativa y la recuperación de la paga extra de antigüedad, además de la revisión de complementos salariales y tutorías.
Los representantes sindicales también han demandado la renegociación de los acuerdos sobre jubilación parcial y la creación de un complemento salarial autonómico para el Personal de Administración y Servicios (PAS). El 80% de las categorías del PAS, según los sindicatos, se sitúan por debajo del salario mínimo, lo que obliga a los trabajadores a recurrir a sus trienios de antigüedad para alcanzar el importe legal.