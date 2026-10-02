El profesorado de la educación concertada de Galicia irá a huelga el martes 6 de octubre

El profesorado de la educación concertada de Galicia ha convocado la segunda jornada de huelga en este curso 2026-2027. Los docentes realizarán un paro el próximo martes 6 de octubre, jornada en la que también está prevista una manifestación en Santiago de Compostela a las 11:30 horas.

Así lo han dado a conocer este viernes los sindicatos convocantes. FSIE Galicia, UGT, CCOO, FeUSO, SNEP y CIG ofrecerán el próximo lunes una rueda de prensa para explicar la situación que ha llevado a convocar la huelga, la segunda desde la realizada el 9 de septiembre coincidiendo con el arranque del curso.

En aquella ocasión, el 60% del profesorado secundó el paro, según los sindicatos, una cifra que la Xunta redujo al 17,6%. Los profesionales denunciaron ya entonces una "falta de diálogo absoluto" con la Administración autonómica y exigen abrir una mesa tripartita de negociación para equiparar sus condiciones laborales a las de la enseñanza pública.

Los docentes, además, piden que se convoque la mesa negociadora entre Xunta, patronal y sindicatos para hacer que se cumplan los acuerdos firmados en 2008, "que dejaron de respetarse en el 2010", así como para homologar la carga lectiva e incluir dentro del cómputo las guardias de recreo y de transporte.

El conflicto, explicaron fuentes sindicales, afecta a un colectivo de 7.000 profesionales que atienden al 30% del alumnado gallego. Los sindicatos exigen, ante esta situación, un "cambio de rumbo" en la política educativa y la recuperación de la paga extra de antigüedad, además de la revisión de complementos salariales y tutorías.

Los representantes sindicales también han demandado la renegociación de los acuerdos sobre jubilación parcial y la creación de un complemento salarial autonómico para el Personal de Administración y Servicios (PAS). El 80% de las categorías del PAS, según los sindicatos, se sitúan por debajo del salario mínimo, lo que obliga a los trabajadores a recurrir a sus trienios de antigüedad para alcanzar el importe legal.