Mucho más allá del fútbol: las extraescolares deportivas que ganan espacio en los colegios de A Coruña

El fútbol sigue siendo el rey de las actividades extraescolares deportivas en los colegios de A Coruña. Es la disciplina que más niños reúne, la que cuenta con mayor tradición y la que está presente en prácticamente cualquier centro que ofrezca deporte por las tardes. Pero no todo acaba en un balón de fútbol. Ni mucho menos.

Las familias coruñesas tienen a su disposición un abanico cada vez más amplio de posibilidades para que sus hijos practiquen deporte después de las clases. Baloncesto, voleibol, balonmano, atletismo, patinaje, hockey, judo, gimnasia rítmica, natación, taekwondo o incluso capoeira forman parte de una oferta que cambia de un colegio a otro y que se articula a través de las propias ANPAs, de la Federación Provincial de ANPAs y de clubes y empresas privadas.

La variedad depende en buena medida de cada centro. No todos los colegios tienen las mismas instalaciones ni la misma demanda y son las asociaciones de familias las que terminan configurando buena parte del menú de actividades. El resultado es que dos niños de la misma ciudad pueden tener opciones deportivas muy diferentes dependiendo del colegio en el que estudien.

La Federación de ANPAs abre el abanico

Una de las principales vías para acceder a estas actividades es el programa Deporte en el Centro, impulsado por el Ayuntamiento de A Coruña junto a la Federación Provincial de ANPAs de Centros Públicos.

La iniciativa permite que los escolares practiquen deporte en sus propios centros educativos y ofrece alternativas que van mucho más allá del fútbol. Para este curso aparecen en el catálogo atletismo, baloncesto, balonmano, hockey sala, voleibol, deportes de raqueta, multideporte, patinaje artístico, hockey sobre patines y deportes alternativos.

La filosofía es sencilla: acercar la práctica deportiva a los niños aprovechando las instalaciones de los propios colegios y hacerlo, además, con precios relativamente reducidos. Las escuelas deportivas de la Federación tienen una cuota general de 10 euros al mes, mientras que algunas de las actividades dirigidas a los más pequeños cuentan con una tarifa de cinco euros.

También existe un descuento para los escolares beneficiarios de la Bolsa Comedor, que pueden acceder a estas actividades con una reducción del 50 por ciento.

Pero hay una condición importante: que una disciplina aparezca en el catálogo general no significa que se imparta en todos los colegios. Son las propias ANPAs las que solicitan las actividades en función de sus necesidades y de las posibilidades del centro.

Por eso, para muchas familias, la pregunta no es únicamente qué deportes existen en A Coruña, sino qué deportes ofrece exactamente su colegio.

El baloncesto, el gran rival del fútbol

Si hay un deporte capaz de competir con el fútbol en presencia dentro de los centros educativos es el baloncesto. La tradición de este deporte en A Coruña hace que numerosos colegios cuenten con equipos y grupos de iniciación. En algunos casos la actividad está integrada en el programa de la Federación de ANPAs y en otros son clubes especializados los que se encargan de impartir las clases.

Es precisamente el caso del CEIP San Pedro de Visma, donde el baloncesto se ofrece a través de Basket Coruña. La actividad tiene un coste superior al de las escuelas de la Federación, pero permite contar directamente con entrenadores vinculados a un club especializado.

El baloncesto tiene además una ventaja para los colegios: puede practicarse en pistas relativamente pequeñas y en pabellones cubiertos, algo que facilita su incorporación a las actividades de tarde.

El voleibol gana espacio entre los escolares

Otro de los deportes que está muy presente en la programación coruñesa es el voleibol. La Federación Provincial de ANPAs lo incluye entre sus escuelas deportivas y también aparece en los programas particulares de diferentes centros.

En el CEIP San Pedro de Visma, por ejemplo, se programa durante dos tardes a la semana para alumnos de Primaria. La actividad permite introducir a los niños en un deporte colectivo en el que no existe contacto físico directo y que requiere coordinación, desplazamientos y trabajo en equipo. También está presente en centros como el Eusebio da Guarda.

El voleibol es, además, una alternativa especialmente interesante para quienes quieren practicar un deporte colectivo pero no se sienten atraídos por el fútbol o el baloncesto.

Judo, una de las alternativas más populares

Entre las disciplinas individuales, el judo tiene un peso especialmente importante. Son varios los colegios y ANPAs que incorporan esta modalidad a sus horarios. En San Pedro de Visma se ofrece para alumnos de Infantil y Primaria y la actividad corre a cargo de Edukajudo. La propuesta no se limita a aprender técnicas de combate. En edades tempranas el objetivo pasa también por trabajar el equilibrio, la coordinación, las caídas, la disciplina y el respeto hacia los compañeros. Además, permite una experiencia completamente diferente a la de los deportes colectivos.

En el ANPA Faro, por ejemplo, el judo también forma parte de la programación y se imparte a través del Judo Club Shiai, una entidad con una larga trayectoria en A Coruña.

Para algunos padres es precisamente ese carácter individual el que convierte al judo en una alternativa atractiva: el niño no depende de formar un equipo para poder practicarlo y puede progresar a su propio ritmo.

Patines, una opción que se multiplica

El patinaje es otra de las actividades que se han consolidado en los colegios coruñeses. La oferta pública contempla diferentes niveles, desde prepatinaje para los más pequeños hasta patinaje artístico y hockey sobre patines.

En San Pedro de Visma, por ejemplo, los alumnos de Infantil pueden iniciarse en el prepatinaje y los de Primaria continuar posteriormente con patinaje.

La actividad permite además abrir la puerta a otras disciplinas. Un niño que comienza aprendiendo a desplazarse sobre patines puede terminar incorporándose a un equipo de hockey sobre patines. Es una de las grandes ventajas de esta modalidad: con un mismo aprendizaje inicial se pueden descubrir posteriormente diferentes deportes.

El hockey, uno de los grandes desconocidos

El hockey es una de las opciones que más sorprenden cuando se repasa la oferta. La Federación incluye tanto hockey sala como hockey sobre patines dentro de su catálogo.

No tiene ni de lejos la presencia del fútbol o del baloncesto, pero cuenta con espacio en las extraescolares coruñesas y representa una de las posibilidades para aquellos niños que buscan algo diferente.

En el hockey sobre patines, además, confluyen dos de las actividades que más presencia tienen en los colegios: el patinaje y los deportes colectivos.

Atletismo para quienes prefieren correr, saltar o lanzar

El atletismo representa la alternativa más clara para los escolares que prefieren un deporte individual. También forma parte del programa Deporte en el Centro y aparece en la oferta de diferentes colegios. Frente a los deportes colectivos, el atletismo permite trabajar diferentes capacidades y descubrir especialidades muy distintas. Carreras, saltos y lanzamientos ofrecen a los niños la posibilidad de encontrar aquella disciplina en la que se sienten más cómodos.

Además, es una actividad que requiere menos material específico que otros deportes y que puede adaptarse a diferentes espacios.

Gimnasia rítmica y deportiva

Las actividades extraescolares también dejan espacio para la gimnasia, especialmente la rítmica. El Eusebio da Guarda es uno de los centros que incorpora esta modalidad a su programación. También aparece en la oferta de colegios concertados de la ciudad. El Santa María del Mar cuenta entre sus propuestas con gimnasia rítmica y gimnasia deportiva, junto a judo, patinaje, voleibol, hockey y atletismo.

Son disciplinas que combinan actividad física con coordinación, flexibilidad, equilibrio y control corporal y que cuentan con una importante demanda, especialmente entre los alumnos más pequeños.

Natación, la extraescolar que obliga a salir del colegio

La natación tiene una particularidad respecto al resto: normalmente no puede realizarse dentro del propio centro. Por eso el Ayuntamiento dispone de programas específicos que permiten a los escolares desplazarse hasta las piscinas municipales. El Eusebio da Guarda, por ejemplo, participa en el programa de natación escolar que se desarrolla en la Piscina Municipal de Riazor.

En algunos casos, además, las familias no tienen que resolver por su cuenta el desplazamiento. Los programas contemplan la recogida de los alumnos en el colegio, el traslado hasta la piscina y el regreso posteriormente al centro.

Es una opción especialmente interesante para los padres que quieren que sus hijos aprendan a nadar o mejoren su técnica sin tener que llevarlos personalmente a la piscina cada tarde.

Taekwondo, capoeira y otras propuestas diferentes

Las ANPAs también tienen margen para buscar actividades que se salgan de los deportes más habituales. Un buen ejemplo es el ANPA del Sagrada Familia, que para este curso incorpora a su oferta taekwondo, judo, patinaje, gimnasia rítmica, atletismo y capoeira, entre otras actividades.

La presencia de la capoeira resulta especialmente llamativa. No es una disciplina que aparezca habitualmente en los catálogos deportivos escolares, pero algunas asociaciones de familias apuestan por ella precisamente para ofrecer algo diferente.

También aparecen propuestas de multiaventura y deportes alternativos, especialmente pensadas para aquellos niños que todavía no tienen claro qué disciplina quieren practicar. La idea es que el deporte no se reduzca siempre a las mismas opciones.

Los colegios concertados amplían todavía más las posibilidades

El abanico también se amplía cuando se analizan los centros concertados. En el Santa María del Mar, por ejemplo, las familias pueden encontrar una oferta que incluye baloncesto, patinaje, gimnasia rítmica, gimnasia deportiva, judo, voleibol, hockey, atletismo y yoga. Es decir, un alumno que no quiera jugar al fútbol puede elegir entre deportes colectivos, artes marciales, disciplinas individuales, deportes sobre ruedas o incluso una actividad como el yoga. El modelo varía en cada colegio y también lo hace el precio.

Las ANPAs, la pieza que decide qué se practica

Detrás de buena parte de esta oferta están las ANPAs. Son las asociaciones de familias las que detectan qué actividades interesan a los alumnos, buscan empresas o clubes cuando es necesario y organizan los horarios. En algunos casos recurren a la Federación Provincial de ANPAs y, en otros, contratan directamente a una entidad especializada. El resultado es un modelo mixto.

En San Pedro de Visma, por ejemplo, el colegio combina actividades de la Federación con otras contratadas directamente. El baloncesto se realiza con Basket Coruña y el judo con Edukajudo, mientras que otras actividades tienen su origen en el programa de Deporte en el Centro.

En el Eusebio da Guarda ocurre algo parecido. La programación combina actividades deportivas propias con propuestas municipales como la natación escolar. El colegio deja así de ser únicamente el lugar donde se estudia por la mañana para convertirse también en el espacio donde muchos niños hacen deporte por la tarde.

Deporte adaptado

La oferta deportiva escolar coruñesa incorpora además una vertiente especialmente importante: el deporte adaptado. El CEE Nosa Señora do Rosario cuenta este curso con actividades específicas como multideporte adaptado y judo adaptado, con personal especializado.

Es una muestra de que la expansión de las extraescolares deportivas no consiste únicamente en sumar disciplinas, sino también en conseguir que más escolares puedan acceder a la práctica deportiva independientemente de sus capacidades.

Mucho más que fútbol

El resultado es un mapa deportivo bastante más amplio del que puede parecer a primera vista. Porque detrás del fútbol aparecen baloncesto y voleibol; balonmano y hockey; atletismo y natación; patinaje y gimnasia; judo y taekwondo; capoeira y deportes alternativos. Las posibilidades siguen creciendo cuando las propias ANPAs buscan clubes y empresas para completar sus programas.

Para una familia que quiera que su hijo haga deporte después de clase, por tanto, el primer paso no tiene por qué ser apuntarlo al fútbol. Puede preguntar por el catálogo de su colegio y descubrir que a pocos metros de su aula tiene una pista de baloncesto, una red de voleibol, un tatami de judo o un grupo de patinaje.

Porque en los colegios de A Coruña, aunque el fútbol continúe siendo el rey, cada vez hay más deportes intentando arrebatarle una pequeña parte del recreo de la tarde.