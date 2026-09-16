La Universidade da Coruña reconoce el talento de cuatro de sus antiguos alumnos en los primeros Premios Alumni

La Universidade da Coruña (UDC) ha celebrado este miércoles la primera edición de los Premios Alumni UDC, unos galardones creados para reconocer el talento y la trayectoria de antiguos estudiantes de la institución.

Bajo el lema "Reconociendo el talento, el impacto y el legado de nuestra comunidad", la asociación de antiguos alumnos Alumni UDC ha establecido cuatro categorías: Empresa, Compromiso Social, Investigación y Trayectoria.

El acto de entrega se celebró esta mañana y estuvo presidido por el rector de la UDC, Ricardo Cao.

También participaron el presidente de Alumni UDC, Pablo Tenreiro, y los vocales Mirian Vizcaíno y José Castelao, además de los premiados, familiares, representantes institucionales y miembros de la comunidad universitaria.

De Inditex a la investigación contra el melanoma

El Premio Alumni Empresa recayó en Jesús Manuel Graña Gómez, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la UDC. Es fundador y director general de Jim Sports Technology, compañía dedicada a la distribución de material deportivo y con presencia en 47 países.

En la categoría de Compromiso Social fue reconocida Sofía Toro Prieto-Puga, también graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Toro consiguió la medalla de oro olímpica en vela en Londres 2012 y actualmente es gerente del Clúster Galego da Industria do Deporte e do Benestar.

El Premio Alumni Investigación fue para María Soledad Soengas González, licenciada en Biología y doctora honoris causa por la UDC desde julio de este año. La investigadora dirige el Grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y desarrolla su trabajo en la investigación contra el cáncer de piel, particularmente el melanoma.

Por su parte, Óscar García Maceiras recibió el Premio Alumni Trayectoria, concebido como una distinción honorífica a una carrera profesional consolidada. El actual consejero delegado de Inditex es licenciado en Derecho por la UDC, doctor en Derecho por la Universidad CEU San Pablo y abogado del Estado. Se incorporó a Inditex en 2021 como secretario general y del Consejo de Administración y ese mismo año asumió el cargo de consejero delegado.

Promoción de los "valores" de la UDC

El rector destacó que los cuatro premiados representan diferentes vertientes del impacto que pueden alcanzar los antiguos alumnos de la institución. "Las trayectorias de Jim Graña, Sofía Toro, Marisol Soengas y Óscar García Maceiras representan valores que queremos seguir promoviendo desde la Universidade da Coruña: el espíritu emprendedor, el compromiso con la sociedad, la excelencia investigadora y la capacidad de liderazgo", señaló.

Alumni UDC nace con el objetivo de mantener y reforzar la relación entre la universidad y sus antiguos estudiantes una vez finalizada su etapa académica.

Con estos nuevos premios, la asociación pretende reconocer anualmente las trayectorias de integrantes de la comunidad de egresados y mostrar los diferentes caminos profesionales surgidos de la institución coruñesa.