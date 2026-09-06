Casi 130.000 estudiantes volverán a las clases en la provincia de A Coruña la próxima semana

El próximo miércoles, 9 de septiembre, miles de estudiantes regresarán a las aulas para el curso 2026/2027. En la provincia de A Coruña serán 127.491 alumnos entre Infantil y Bachillerato, con el 56% de ellos concentrado en las comarcas de A Coruña y Santiago.

Según los datos difundidos por la consellería de Educación este domingo, casi 4 de cada 10 estudiantes de la provincia estudiarán en A Coruña y sus municipios cercanos y casi 2 de cada 10 lo harán en Santiago y su área.

Entre las dos zonas principales también hay una diferencia numérica importante, con la comarca coruñesa duplicando el número de estudiantes de la santiaguesa.

Más allá de las dos principales ciudades y su entorno, otras zonas que concentran más alumnado son Ferrol (16.137 estudiantes) o Barbanza (7.299). Los territorios con menos alumnos y que no llegan al millar son Muros (912) y Ortegal (742).

En cuanto a la etapa educativa, la mayoría de alumnos de la provincia cursarán este año Educación Primaria. Son un total de 51.964.

Los estudiantes de la ESO son los segundos más numerosos, con 40.636. Prácticamente el doble que en Educación Infantil, donde hay matriculados 20.008 alumnos.

En Bachillerato, 14.768 estudiantes cursarán este año este ciclo y 565 componen Educación Especial.

Por municipios, el top 5 con más alumnos lo componen A Coruña (31.170), Santiago (15.484), Ferrol (7.782), Culleredo (4.777) y Oleiros (4.494)

Huelga en la concertada

La vuelta al cole será con huelga en los centros de educación concertada.

Los sindicatos han convocado el paro el próximo miércoles, 9 de septiembre, debido a lo que califican de "nula voluntad" de la Consellería de Educación para establecer un calendario de negociaciones.

Los trabajadores demandan la mejora de sus condiciones laborales como el abono de la paga extraordinaria de antigüedad o los complementos de cargo de hace más de 17 años.

Asimismo, han convocado concentraciones a las 10:00 horas ante las delegaciones de la Consellería de Educación en las ciudades de A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago y Vigo.

La Xunta convoca el I Premio Boas Prácticas de Benestar Dixital

Además, en toda Galicia, la consellería de Educación ha convocado la primera edición del Premio Boas Prácticas de Benestar Dixital.

Dotado con 30.000 euros, concederá premios de hasta 8.000 euros a los centros que fomentasen las buenas prácticas en el curso pasado, como la prevención del ciberacoso, la protección de la privacidad o un uso responsable de los dispositivos.

La categoría A se orienta a centros de Infantil y Primaria, mientras que la B lo hace con centros de ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Formación de Personas Adultas y enseñanzas de régimen especial.

El primer premio será de 8.000 euros, el segundo de 4.000, el tercero de 2.000 euros y habrá una mención de honor premiada con mil euros.

El plazo para presentar candidaturas terminará el 7 de octubre. Estas deberán presentarse en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.