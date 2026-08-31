La UDC remodela su equipo de Gobierno: nombra nueva gerente y crea una Vicerrectoría de Inteligencia Artificial

La Universidade da Coruña (UDC) arrancará nuevo curso académico con cambios en su estructura de Gobierno. Y es que, tal y como ha comunicado el ente universitario a través de nota de prensa, el rector Ricardo Cao ha firmado los nuevos nombramientos correspondientes a cuatro vicerrectorías y a la Gerencia, en el marco de la remodelación del equipo de Gobierno anunciada el pasado mes de junio.

Esta reorganización, que será efectiva desde este 1 de septiembre cuando los nuevos titulares tomen posesión, "permitirá afrontar con mayor fortaleza y un nuevo impulso la segunda parte del mandato, con la vista puesta en el 2030", destaca la UDC.

En este sentido, la principal novedad será la creación de la Vicerrectoría de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial. Esta nueva área, según explica la universidad, "nace con la vocación de situar en el centro de la acción de gobierno la planificación estratégica del uso de las tecnologías digitales y, de manera muy especial, el uso de la inteligencia artificial". El objetivo, añade, es abordar este reto desde una doble perspectiva: por una parte, como administración pública que debe mejorar continuamente sus procesos y servicios; y, por otra, como universidad comprometida con la generación de nuevo conocimiento científico y tecnológico y con su transmisión a la sociedad.

La nueva estructura contempla también una ampliación de competencias de la actual Vicerrectoría del Campus de Ferrol, que pasará a denominarse Vicerrectoría del Campus de Ferrol, Igualdad y Responsabilidad Social, integrando en un mismo ámbito políticas de cohesión territorial, igualdad, inclusión, cooperación y compromiso social, reforzando así un eje clave de la identidad de la institución.

Nueva composición del Equipo de Gobierno

Al frente de la nueva Vicerrectoría de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial estará Laura Castro Souto, ingeniera en Informática y doctora en Computación, ambas titulaciones por la Universidade da Coruña. Es docente en el Grado en Ingeniería Informática de la UDC e investigadora en el Grupo de Ciudadanía Digital.

Bruno Casal Rodríguez, doctor en Economía por la UDC y profesor titular en el Departamento de Economía, donde imparte materias del área de Hacienda Pública, ocupará la Vicerrectoría de Economía y Planificación Estratégica.

Luis Hervella Nieto, doctor y profesor titular de Matemática Aplicada en la Facultad de Informática e investigador del grupo M2NICA, será el titular de la Vicerrectoría de Profesorado.

Alsira Salgado Don, doctora y profesora permanente laboral de Ciencias y Técnicas de la Navegación en la Escuela Técnica Superior de Náutica, asumirá la Vicerrectoría de Estudiantes y Empleabilidad.

María Hernández García, doctora en Derecho y letrada en el Ayuntamiento de A Coruña, será la nueva responsable de la Gerencia.

Continúan al frente de sus áreas completando el equipo rectoral: Moisés Canle (Titulaciones e Internacionalización), Jerónimo Puertas (Investigación y Transferencia), Marta García (Secretaría General), Cristina Naya (Divulgación, Cultura y Deporte), Sonia Vázquez (Infraestructuras y Sostenibilidad) y Ana Ares (Campus de Ferrol, Igualdad y Responsabilidad Social).

La toma de posesión se celebrará este 1 de septiembre en la Rectoría, a las 10:00 horas, en un acto presidido por el rector, Ricardo Cao.