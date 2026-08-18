Así será la ampliación del CEIP Quiroga Palacios de Santiago, que podría licitarse este año

La Xunta prevé licitar las obras de ampliación del CEIP Quiroga Palacios de Santiago de Compostela este año si se soluciona la polémica que gira alrededor del centro. El Gobierno gallego acusó de "chantaje" al concello, mientras que el ANPA asegura que se produce un "incumplimiento" legal por parte del Ejecutivo autonómico.

Mientras, los pequeños esperan a saber cómo será el futuro colegio al que irán. El CEIP Quiroga Palacios contará con un nuevo edificio de 775,25 metros cuadrados para acoger a todo el alumnado de Infantil, de forma que el inmueble actual quede solo para las aulas de Educación Primaria.

Así lo ha explicado este martes el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en una rueda de prensa en la que detalló como será el funcionamiento del colegio.

El nuevo edificio, de planta baja, estará diseñado en base al Plan de nova arquitectura pedagóxica. Así, el nuevo inmueble se articula alrededor de una zona central de 155 metros cuadrados en la que estará el espacio de convivencia principal, recogido en el plan y que vertebra la disposición de las aulas para facilitar su relación inmediata con este espacio polivalente.

El CEIP Quiroga Palacios contará con seis aulas de Infantil que se abren tanto a la fachada como al foro central, agrupadas de dos en dos, con baño intermedio compartido y separadas mediante un tabique móvil acústico multidireccional que permitirá, si es preciso, su agrupación para una mayor flexibilidad espacial.

Los espacios, en todo caso, contarán con un correcto aislamiento acústico cuando estén separados. El edificio también tendrá aseo adaptado, almacén, local de cuidados, cuarto de limpieza y otros servicios habituales.

La Xunta explica en un comunicado que también se proyecta un espacio exterior cubierto con vestíbulo, de 212 metros cuadrados, al que se accede tanto desde el espacio de circulación del edificio como desde el exterior de la calle y el interior del recinto, enlazando el nuevo edificio con la edificación existente.

Siguiendo los criterios de diseño fijados por el Plan de nova arquitectura pedagóxica, la construcción se realizará con materiales de gran durabilidad y facilidad de mantenimiento. Las aulas tendrán cubierta inclinada a un agua y los volúmenes del foro, servicios e instalaciones, cubierta plana. Habrá aislamiento térmico, así como con canalones y bajantes exteriores para favorecer su mantenimiento.

Las fachadas tendrán también sistema de aislamiento térmico por el exterior tipo SATE. Las ventanas, por último, serán de aluminio con rotura de puente térmico y apertura oscilobatiente, con vidrios que aíslen tanto del sol como del frío y el ruido, y estarán dotadas de persianas de aluminio inyectado con cajón monoblock y funcionamiento manual.

La licitación, ¿este año?

Román Rodríguez, por otro lado, ha explicado que la Xunta prevé licitar este año la ampliación si el Concello de Santiago "elimina las trabas" vinculadas a la parcela de 1.600 metros cuadrados solicitada para realizar la obra. Los trabajos son el centro de una polémica entre el Gobierno local y autonómico en la que el ANPA también ha dado su parecer.

El conselleiro de Educación señaló que el Ejecutivo gallego lleva un año trabajando en la ampliación: "En septiembre del año pasado tuvimos la primera reunión con el ayuntamiento al respecto y, tras varios correos intercambiando información, el 23 de febrero de este año la Consellería solicitó la puesta a disposición de la parcela de 1.600 metros cuadrados anexa para ampliar este centro".

Tres meses después, cuando el anteproyecto estaba en marcha y el proyecto básico había sido encargado, el ayuntamiento "empezó a poner trabas". Rodríguez señaló que el concello cedió los terrenos con la condición de que se urbanicen viales y aparcamientos, así como que se realicen trabajos de ajardinamiento. Todo ello en terrenos de titularidad municipal.

"Es decir, la Xunta solicita una parcela de 1.605 metros para ampliar el colegio y el Ayuntamiento indicó que, para cederla, la Consellería tiene que urbanizar un terreno de 14.000 metros, casi nueve veces superior al solicitado", aseguró el conselleiro de Educación, que señaló que su departamento espera que el concello "corrija esta situación" y ceda el terreno solicitado "libre de cargas", acusándolo de "chantaje".

A este respecto, la concejala de Educación de Santiago, Míriam Louzao, explicó a principios de agosto que todo había sido un "malentendido", aclarando que el tamaño total de la parcela es inferior a lo dicho por la Xunta: unos 10.000 metros cuadrados. La portavoz municipal, además, se mostró "sorprendida" por la polémica al estar la situación "aclarada" entre los técnicos.

La responsable de Educación en Santiago destacó, además, el tiempo "récord" en el que el concello puso a disposición de la Xunta la parcela: "Chegou a petición a finais de febreiro e o anteproxecto o 29 de maio, e na Xunta de Goberno do 13 de xullo, menos de dous meses despois, púxose a disposición a parte da parcela que eles pedían".

El concello, sin embargo, entendía que lo ideal era ceder los 10.000 metros cuadrados de la finca porque considera que la ampliación propuesta por el Gobierno autonómico no es suficiente, pero una vez la Xunta le trasladó que solo quería los 2.000 metros solicitados, tramitaron esta petición. "Sempre estivemos a disposición da Xunta", defiende la edila.

El ANPA Athenea, vinculada al CEIP, defiende por su parte que existe un "incumplimiento" legal por "espacios mínimos" de los que carece el centro. La entidad denunció a la Xunta por esta razón ante la Valedora do Pobo, que abrió una investigación al respecto.

La asociación, en un comunicado recogido por Europa Press, ha lamentado que la Xunta limite la ampliación a un aulario de Infantil, "sin contemplar el resto de espacios necesarios", como un nuevo comedor que "libere para otros usos" el espacio del actual.