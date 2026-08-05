A Coruña reunirá a expertos de todo el mundo para estudiar el Sol durante la semana del eclipse del 12 de agosto

Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC). Universidade da Coruña

A Coruña se convertirá la próxima semana en uno de los principales focos internacionales de la investigación solar. El Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) de la Universidade da Coruña (UDC) será la sede de la tercera edición del congreso internacional Solar MHD 2026, un encuentro científico que reunirá entre el 10 y el 14 de agosto a especialistas de Europa, Estados Unidos y Asia.

La cita coincidirá con el eclipse total de sol del 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que situará a España como uno de los mejores lugares del mundo para observar el Sol y que ofrecerá a los investigadores una oportunidad única para avanzar en el estudio de su atmósfera.

El congreso estará dirigido en A Coruña por Manuel González Penedo, director del CITIC, y da continuidad a una iniciativa internacional que comenzó en Reino Unido en 2022 y celebró su segunda edición en Tenerife en 2024.

A su vez, estos encuentros tienen su origen en las reuniones científicas sobre física solar y ciencia espacial que durante años reunieron a especialistas en Ucrania y que se interrumpieron tras la invasión rusa.

Simulaciones, inteligencia artificial y física solar

El principal objetivo del congreso será favorecer el intercambio de conocimientos entre investigadores que estudian la atmósfera solar mediante simulaciones magnetohidrodinámicas y observaciones de alta precisión.

Durante las distintas sesiones se abordarán cuestiones como la relación entre las observaciones realizadas durante los eclipses y las simulaciones numéricas, la aplicación de la inteligencia artificial y el machine learning al análisis de grandes volúmenes de datos, el estudio de ondas, turbulencias y reconexión magnética o los modelos más avanzados sobre el comportamiento del plasma solar.

Además, el programa incluirá sesiones prácticas sobre herramientas computacionales y códigos numéricos de última generación para favorecer la colaboración entre grupos de investigación y el desarrollo de nuevos proyectos internacionales.

El eclipse, una oportunidad científica excepcional

La coincidencia del congreso con el eclipse total de sol del 12 de agosto convierte esta edición en especialmente relevante para la comunidad científica.

Este tipo de fenómenos permite observar con gran detalle la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, cuya estructura y funcionamiento siguen siendo objeto de intensas investigaciones.

Los datos obtenidos durante el eclipse podrán compararse con las simulaciones tridimensionales más avanzadas, contribuyendo a mejorar los modelos que explican el comportamiento de la atmósfera solar.

Investigadores de Europa, Estados Unidos y Asia

Solar MHD 2026 contará con la participación de estudiantes de doctorado, investigadores en las primeras etapas de su carrera y científicos de reconocido prestigio procedentes de universidades y centros de investigación de Europa, Estados Unidos y Asia.

El comité organizador local está integrado por investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Universidade da Coruña, la Universidad de La Laguna y el CITIC, reforzando el carácter internacional de un congreso que busca impulsar la colaboración científica y el avance del conocimiento sobre uno de los campos más complejos de la astrofísica.