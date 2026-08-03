El nuevo colegio de O Milladoiro, en Ames (A Coruña), llevará el nombre de Gerardo Fernández Albor

El nuevo colegio de O Milladoiro, que sumará 450 plazas para el municipio coruñés de Ames, llevará el nombre de Gerardo Fernández Albor. El Consello da Xunta ha dado este lunes luz verde a la denominación que, según ha explicado el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, se ha determinado de acuerdo con el ayuntamiento.

El centro escolar, que tendrá una superficie construida de 4.384 metros cuadrados distribuida en dos pisos, abrirá previsiblemente en el curso 2027-2028 y contará con seis aulas de Infantil y 12 de Primaria, con los aseos correspondientes, así como otras cuatro aulas de apoyo educativo y desdoblamiento de grupos, aula de música y sala de usos múltiples.

La biblioteca tendrá acceso directo desde el vestíbulo y desde el exterior y el gimnasio tendrá dos alturas, gradas y vestuarios. El colegio contará, además, con área de administración -despachos, conserjería, local para la ANPA- comedor y zonas de servicios comunes.

De acuerdo con el establecido en el Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica, el centro estará dotado de un foro multifuncional que servirá como espacio de aprendizaje abierto. El nuevo colegio también tendrá un espacio específico para Polo Creativo, en el que el alumnado podrá trabajar las competencias STEM.

Proyecto del nuevo colegio de O Milladoiro, en Ames. Concello de Ames

Las obras del nuevo centro avanzan a buen ritmo y está previsto que se terminen el próximo año, con el objetivo de que esté operativo en el curso 2027-2028. Hasta ahora, se desconocía el nombre que llevaría el colegio, que la Xunta de Galicia ha aprobado bautizar como Gerardo Fernández Albor (Santiago de Compostela, 1917-2018).

El primer presidente de la Xunta (1982-1987) fue político de Alianza Popular y más tarde del Partido Popular, con el que estuvo al frente del Ejecutivo gallego durante cinco años, período en el que estableció como capitalidad única Santiago de Compostela y que terminó tras una moción de censura que dio lugar al Gobierno tripartido de González Laxe. Posteriormente, entre 1989 y 1999, fue diputado en el Parlamento de Galicia.

Más allá de su faceta política, fue doctor en medicina y cirugía, y especialista en Cirugía General y Digestiva. Albor fundó el Instituto Policlínico La Rosaleda y fue el primer presidente de la Sociedad Española de Coloproctología, así como fundador de la Academia Médico-Quirúrgica de Santiago de Compostela y de la Sociedad de Cirugía de Galicia.

Otros asuntos del área de Santiago

El Consello da Xunta, por otro lado, ha autorizado este lunes la licitación del contrato de ejecución de las obras de construcción de 79 viviendas de promoción pública en la parcela 1 (S-15), en la calle Agriños, en O Milladoiro. Los pisos se ubicarán en una parcela cedida por el Concello de Ames y el importe de licitación del contrato superará los 14,7 millones de euros.

Alfonso Rueda también ha informado de que hoy se ha dado el visto bueno a financiar un tercio de las obras de construcción del nuevo mercado de Ames, que se levantará por 3,3 millones de euros que aportarán Xunta, Deputación da Coruña y el propio ayuntamiento.

El espacio estará ubicado en la avenida da Peregrina y el objetivo es que pase a formar parte de la marca Mercados Excelentes.

Este lunes, además, se ha aprobado el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para ampliar la fábrica de montajes que Fivi tiene en Teo. La empresa quiere sumar un 70% más de superficie, tal y como solicitó hace tres años cuando comenzó el proceso.