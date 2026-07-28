Seis docentes de A Coruña, entre los nominados a Mejor Profesor de España 2026

A Coruña y su área tendrán una presencia destacada en los Premios Educa Abanca al Mejor Docente de España 2026. El listado definitivo de personas nominadas incluye a seis profesionales vinculados a centros educativos de A Coruña, Fene y Ferrol, que optarán a avanzar en las diferentes categorías del certamen.

Entre los nombres seleccionados se encuentran Carolina de la Encina Vázquez, profesora del Sagrado Corazón Franciscanas de A Coruña, y Adrián M. Pardo Sayar, vinculado al Centro Gallego de Estudios Informate y Consultoría Integral de Prevención de Riesgos Laborales, también en la ciudad herculina.

La provincia también cuenta con representación en Educación Primaria. Jesús Manuel Fariña Gato y Diana López Paz, ambos docentes del CEIP Plurilingüe Os Casais de Fene, han sido incluidos entre los candidatos de esta categoría. A ellos se suma Alma María Cendán González, del CMUS Xan Viaño de Ferrol, nominada en el apartado de Educación No Formal.

El listado recoge además a Adrián López Agra, profesional del G12 Grupo Empresarial de Servicios, con sede en Santiago de Compostela, dentro de la categoría de Educación No Formal.

En total, Galicia reúne candidaturas en varias etapas educativas. Además de los docentes de la provincia coruñesa, aparecen profesionales de centros de Laza, Baiona, Valga, Mos y Santiago de Compostela, entre otras localidades.

Los Premios Educa Abanca tienen una particularidad: los profesores no pueden presentar directamente su candidatura. Las propuestas parten del alumnado y, en el caso de Educación Infantil y Primaria, también de las familias. En esta edición se recibieron más de 1.500 nominaciones procedentes de diferentes puntos de España.

El proceso continuará el próximo 5 de octubre, cuando se darán a conocer los diez finalistas de cada categoría. Los ganadores se anunciarán durante la gala anual prevista para enero de 2027, en la que se harán públicas las puntuaciones obtenidas por los finalistas.

La organización recuerda que la relación difundida está ordenada alfabéticamente y que la posición de cada docente no refleja ninguna clasificación ni adelanta el resultado final.