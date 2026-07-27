La UDC niega la necesidad de "rescate" pero demanda una "financiación estructural mayor"

La Universidade da Coruña (UDC) ha confirmado la "necesidad de financiación estructural mayor" para la institución desde "hace años". No obstante, ha negado que en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado viernes "se hablase de rescate".

Así lo han manifestado fuentes de la institución académica consultadas por Europa Press, después de que el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, calificase de "preocupante" la situación económica de la UDC y le reclamase medidas que posibiliten una "gestión razonable" de los fondos públicos y un "equilibrio financiero" en sus cuentas.

Al respecto, explican que "a principios de 2024, el actual equipo de Gobierno de la UDC hizo pública una diagnosis de las cuentas de la institución en la que se reflejaba la existencia de un remanente no afectado acumulado de -13 millones de euros, mostrando la situación detectada con la máxima transparencia tanto con la Xunta como con los órganos de Gobierno de la UDC".

Asimismo, añaden que se inició un "plan de ajuste", con un recorte del 30 % en todas las partidas de gasto, entre otras medidas, y que ya entonces se incidió en la necesidad de una mayor financiación estructural para la universidad.

"La UDC está captando una importante cantidad de fondos, creciendo con buenos resultados en las convocatorias de concurrencia competitiva, proyectos estatales e internacionales, pero esos son fondos finalistas que no se pueden destinar al pago de gastos de personal, mantenimiento de edificios, materiales de docencia o arreglo de inmuebles", concretan.

Por ello, destacan como "clave" mejorar el sistema de financiación estructural, es decir, el que permite hacer frente a los gastos básicos de la institución. "En ningún momento, en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado viernes se habló de rescate", recalcan.

"Situación compleja"

En este sentido, exponen que en el órgano de Gobierno se abordó la liquidación de las cuentas de 2024, ya auditadas, que "ratifica la situación compleja a la que debe hacer frente la Universidad y las vías de trabajo que se estaban desarrollando".

"Las universidades públicas debemos contar con una línea de financiación estructural mayor, que permita desarrollar la actividad con normalidad", urgen.

"Por tanto, desde la UDC esperamos de la Consellería la misma lealtad con la que venimos trabajando conjuntamente desde el principio en este tema y para lo cual hay creado un grupo de trabajo coordinado por la Xunta", añaden, para insistir en que se trata de un "infrafinanciamiento de la institución pública", una situación que, recalcan, "lastra su salud financiera a medio y largo plazo".

Al respecto, detallan que la entidad ha puesto en marcha un "plan de reequilibrio financiero que está dando resultados, pero que no es suficiente".