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Solo tres de cada 10 grados de las universidades públicas de Galicia tienen plazas: cierran 11 más

La CIUG ha hecho públicos este martes los datos de las carreras con el cupo completo y aquellas en las que todavía es posible matricularse

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Las universidades públicas de Galicia ya tienen completos el 70,47% de los grados que ofertan. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha dado a conocer este martes las carreras que ya han completado sus plazas (136 de las 193 totales) y aquellas en las que todavía es posible matricularse tras el tercer llamamiento.

El Consello de Goberno de la USC reunido este viernes.

La Universidade da Coruña (UDC) es la única que no experimenta cambios ni en el Campus de A Coruña ni en el de Ferrol respecto al segundo llamamiento. Así, tiene 12 grados abiertos (20 en la ciudad herculina y dos en la ferrolana), mientras que 43 ya han cerrado: 31 de ellos están en A Coruña y los 12 restantes en Ferrol.

El Campus de Ourense, de la Universidade de Vigo (UVigo), tampoco registra cambios: nueve grados abiertos y 15 cerrados. Sí hay una carrera que ha completado sus plazas en el Campus de Pontevedra, la de Grao en Dirección e Xestión Pública - Presencial, con un 5,518. El campus pontevedrés cuenta ahora con 10 grados cerrados y solo tres abiertos.

La UVigo suma otros cuatro grados completos, todos ellos en la ciudad olívica, donde la semana pasada ya había 22 sin plazas. El Grao en Administración e Dirección de Empresas (5,963), el Grao en Dereito (8,630), el Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática (8,500) y el Grao en Enxeñaría Mecánica (10,478) ya no admiten matriculaciones.

La Universidade de Santiago de Compostela es la que más cambios ha experimentado respecto a la convocatoria anterior. Actualmente, tiene 22 carreras con plazas y 42 ya completas, tras haber cerrado otras seis: cuatro en la capital gallega y dos en el Campus de Lugo.

Estas dos últimas son las del Grao en Mestre en Educación Infantil (8,330) y el Grao en Robótica (6,459), mientras que las que se han completado en la última semana en Santiago son las de Grao en Administración e Dirección de Empresas (7,650), Grao en Óptica e Optometría (9,642), Grao en Pedagoxía (8,508) y Grao en Xornalismo (9,288).

La primera carrera en quedar sin plazas fue la de Medicina, en la USC, que ya cerró en la convocatoria inicial.

¿Qué grados quedan abiertos?

La CIUG ha hecho públicos los datos de los grados de las universidades públicas de Galicia que están completos, así como aquellos que todavía tienen plazas disponibles. El estudiantado ha sido convocado a formalizar la matrícula entre el 22 de julio a las 00:01 horas y las 23:59 horas del próximo jueves 23.

El alumnado todavía puede matricularse en las siguientes carreras:

Universidade da Coruña - Campus da Coruña

Grao en Ciencias Empresariais

5,000

Grao en Español: estudos lingüísticos e literarios

5,897

Grao en Galego- Portugués: estudos lingüísticos e literarios

5,700

Grao en Inglés: estudos lingüísticos e literarios

5,000

Grao en Socioloxía

5,017

Grao en Turismo - Presencial

5,050

Grao en Turismo - Online

7,760

Simultaneidade dos Graos de Español e Galego e Portugués

5,000

Simultaneidade dos Graos de Inglés e Galego e Portugués

7,504

Grao Aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas

9,136

Universidade da Coruña - Campus de Ferrol

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

5,000

Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación

6,086

Universidade de Santiago de Compostela - Campus de Santiago de Compostela

Grao en Ciencia Política e da Administración

5,000

Grao en Economía

5,000

Grao en Filoloxía Clásica

6,658

Grao en Historia da Arte

5,500

Grao en Lingua e Literatura Españolas

5,882

Grao en Lingua e Literatura Galegas

5,420

Grao en Lingua e Literaturas Inglesas

5,000

Grao en Lingua e Literaturas Modernas

5,000

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

5,180

Grao en Traballo Social

5,058

Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio

5,034

Universidade de Santiago de Compostela - Campus de Lugo

Grao en Administración e Dirección de Empresas

5,000

Grao en Enxeñaría Civil

5,000

Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

5,404

Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

5,834

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

5,000

Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

5,020

Grao en Paisaxe

6,813

Grao en Xestión Cultural - Presencial

6,720

Grao en Xestión Cultural - Virtual

5,200

Simult. dos Graos de Enxe. Agrícola e Agroaliment. e Enx. Forestal

5,000

Grao Aberto USC Enxeñarías

5,100

Universidade de Vigo - Campus de Vigo

Grao en Educación Infantil

5,000

Grao en Educación Primaria

6,684

Grao en Enfermería - Povisa

10,682

Grao en Enxeñaría da Enerxía

5,950

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

5,508

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxético

5,022

Grao en Linguas Estranxeiras

5,000

Grao en Tradución e Interpretación - Español-Inglés

5,120

Grao en Tradución e Interpretación - Español-Francés

5,010

Grao en Tradución e Interpretación - Galego-Inglés

10,656

Grao en Filoloxía Aplicada en Galego e Español

5,000

Universidade de Vigo - Campus de Pontevedra

Grao en Belas Artes

5,000

Grao en Dirección e Xestión Pública - Virtual

5,552

Grao en Enxeñaría Forestal

5,222

Universidade de Vigo - Campus de Ourense

Grao en Administración e Dirección de Empresas

5,000

Grao en Ciencia e Tecnología dos Alimentos

5,416

Grao en Ciencias Ambientais

5,202

Grao en Enxeñaría Agraria

5,058

Grao en Traballo Social

5,022

Grao en Turismo

5,162

Simultaneidade de estudos no grao de Turismo e Xeograía e Historia

5,730

Simultaneidade Enxeñaría Agraria e Ciencias Ambientais

5,118

Simultaneidade Enxeñaría Agraria e Ciencia e Tec. dos Alimentos

8,758