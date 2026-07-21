Solo tres de cada 10 grados de las universidades públicas de Galicia tienen plazas: cierran 11 más

Campus de la Universidade de Vigo. UVIGO

Las universidades públicas de Galicia ya tienen completos el 70,47% de los grados que ofertan. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha dado a conocer este martes las carreras que ya han completado sus plazas (136 de las 193 totales) y aquellas en las que todavía es posible matricularse tras el tercer llamamiento.

La Universidade da Coruña (UDC) es la única que no experimenta cambios ni en el Campus de A Coruña ni en el de Ferrol respecto al segundo llamamiento. Así, tiene 12 grados abiertos (20 en la ciudad herculina y dos en la ferrolana), mientras que 43 ya han cerrado: 31 de ellos están en A Coruña y los 12 restantes en Ferrol.

El Campus de Ourense, de la Universidade de Vigo (UVigo), tampoco registra cambios: nueve grados abiertos y 15 cerrados. Sí hay una carrera que ha completado sus plazas en el Campus de Pontevedra, la de Grao en Dirección e Xestión Pública - Presencial, con un 5,518. El campus pontevedrés cuenta ahora con 10 grados cerrados y solo tres abiertos.

La UVigo suma otros cuatro grados completos, todos ellos en la ciudad olívica, donde la semana pasada ya había 22 sin plazas. El Grao en Administración e Dirección de Empresas (5,963), el Grao en Dereito (8,630), el Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática (8,500) y el Grao en Enxeñaría Mecánica (10,478) ya no admiten matriculaciones.

La Universidade de Santiago de Compostela es la que más cambios ha experimentado respecto a la convocatoria anterior. Actualmente, tiene 22 carreras con plazas y 42 ya completas, tras haber cerrado otras seis: cuatro en la capital gallega y dos en el Campus de Lugo.

Estas dos últimas son las del Grao en Mestre en Educación Infantil (8,330) y el Grao en Robótica (6,459), mientras que las que se han completado en la última semana en Santiago son las de Grao en Administración e Dirección de Empresas (7,650), Grao en Óptica e Optometría (9,642), Grao en Pedagoxía (8,508) y Grao en Xornalismo (9,288).

La primera carrera en quedar sin plazas fue la de Medicina, en la USC, que ya cerró en la convocatoria inicial.

¿Qué grados quedan abiertos?

La CIUG ha hecho públicos los datos de los grados de las universidades públicas de Galicia que están completos, así como aquellos que todavía tienen plazas disponibles. El estudiantado ha sido convocado a formalizar la matrícula entre el 22 de julio a las 00:01 horas y las 23:59 horas del próximo jueves 23.

El alumnado todavía puede matricularse en las siguientes carreras:

Universidade da Coruña - Campus da Coruña

Grao en Ciencias Empresariais 5,000 Grao en Español: estudos lingüísticos e literarios 5,897 Grao en Galego- Portugués: estudos lingüísticos e literarios 5,700 Grao en Inglés: estudos lingüísticos e literarios 5,000 Grao en Socioloxía 5,017 Grao en Turismo - Presencial 5,050 Grao en Turismo - Online 7,760 Simultaneidade dos Graos de Español e Galego e Portugués 5,000 Simultaneidade dos Graos de Inglés e Galego e Portugués 7,504 Grao Aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas 9,136

Universidade da Coruña - Campus de Ferrol

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 5,000 Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación 6,086

Universidade de Santiago de Compostela - Campus de Santiago de Compostela

Grao en Ciencia Política e da Administración 5,000 Grao en Economía 5,000 Grao en Filoloxía Clásica 6,658 Grao en Historia da Arte 5,500 Grao en Lingua e Literatura Españolas 5,882 Grao en Lingua e Literatura Galegas 5,420 Grao en Lingua e Literaturas Inglesas 5,000 Grao en Lingua e Literaturas Modernas 5,000 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 5,180 Grao en Traballo Social 5,058 Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio 5,034

Universidade de Santiago de Compostela - Campus de Lugo

Grao en Administración e Dirección de Empresas 5,000 Grao en Enxeñaría Civil 5,000 Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural 5,404 Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais 5,834 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 5,000 Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria 5,020 Grao en Paisaxe 6,813 Grao en Xestión Cultural - Presencial 6,720 Grao en Xestión Cultural - Virtual 5,200 Simult. dos Graos de Enxe. Agrícola e Agroaliment. e Enx. Forestal 5,000 Grao Aberto USC Enxeñarías 5,100

Universidade de Vigo - Campus de Vigo

Grao en Educación Infantil 5,000 Grao en Educación Primaria 6,684 Grao en Enfermería - Povisa 10,682 Grao en Enxeñaría da Enerxía 5,950 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación 5,508 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxético 5,022 Grao en Linguas Estranxeiras 5,000 Grao en Tradución e Interpretación - Español-Inglés 5,120 Grao en Tradución e Interpretación - Español-Francés 5,010 Grao en Tradución e Interpretación - Galego-Inglés 10,656 Grao en Filoloxía Aplicada en Galego e Español 5,000

Universidade de Vigo - Campus de Pontevedra

Grao en Belas Artes 5,000 Grao en Dirección e Xestión Pública - Virtual 5,552 Grao en Enxeñaría Forestal 5,222

Universidade de Vigo - Campus de Ourense