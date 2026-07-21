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Solo tres de cada 10 grados de las universidades públicas de Galicia tienen plazas: cierran 11 más
La CIUG ha hecho públicos este martes los datos de las carreras con el cupo completo y aquellas en las que todavía es posible matricularse
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Las universidades públicas de Galicia ya tienen completos el 70,47% de los grados que ofertan. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha dado a conocer este martes las carreras que ya han completado sus plazas (136 de las 193 totales) y aquellas en las que todavía es posible matricularse tras el tercer llamamiento.
La Universidade da Coruña (UDC) es la única que no experimenta cambios ni en el Campus de A Coruña ni en el de Ferrol respecto al segundo llamamiento. Así, tiene 12 grados abiertos (20 en la ciudad herculina y dos en la ferrolana), mientras que 43 ya han cerrado: 31 de ellos están en A Coruña y los 12 restantes en Ferrol.
El Campus de Ourense, de la Universidade de Vigo (UVigo), tampoco registra cambios: nueve grados abiertos y 15 cerrados. Sí hay una carrera que ha completado sus plazas en el Campus de Pontevedra, la de Grao en Dirección e Xestión Pública - Presencial, con un 5,518. El campus pontevedrés cuenta ahora con 10 grados cerrados y solo tres abiertos.
La UVigo suma otros cuatro grados completos, todos ellos en la ciudad olívica, donde la semana pasada ya había 22 sin plazas. El Grao en Administración e Dirección de Empresas (5,963), el Grao en Dereito (8,630), el Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática (8,500) y el Grao en Enxeñaría Mecánica (10,478) ya no admiten matriculaciones.
La Universidade de Santiago de Compostela es la que más cambios ha experimentado respecto a la convocatoria anterior. Actualmente, tiene 22 carreras con plazas y 42 ya completas, tras haber cerrado otras seis: cuatro en la capital gallega y dos en el Campus de Lugo.
Estas dos últimas son las del Grao en Mestre en Educación Infantil (8,330) y el Grao en Robótica (6,459), mientras que las que se han completado en la última semana en Santiago son las de Grao en Administración e Dirección de Empresas (7,650), Grao en Óptica e Optometría (9,642), Grao en Pedagoxía (8,508) y Grao en Xornalismo (9,288).
La primera carrera en quedar sin plazas fue la de Medicina, en la USC, que ya cerró en la convocatoria inicial.
¿Qué grados quedan abiertos?
La CIUG ha hecho públicos los datos de los grados de las universidades públicas de Galicia que están completos, así como aquellos que todavía tienen plazas disponibles. El estudiantado ha sido convocado a formalizar la matrícula entre el 22 de julio a las 00:01 horas y las 23:59 horas del próximo jueves 23.
El alumnado todavía puede matricularse en las siguientes carreras:
Universidade da Coruña - Campus da Coruña
Grao en Ciencias Empresariais
5,000
Grao en Español: estudos lingüísticos e literarios
5,897
Grao en Galego- Portugués: estudos lingüísticos e literarios
5,700
Grao en Inglés: estudos lingüísticos e literarios
5,000
Grao en Socioloxía
5,017
Grao en Turismo - Presencial
5,050
Grao en Turismo - Online
7,760
Simultaneidade dos Graos de Español e Galego e Portugués
5,000
Simultaneidade dos Graos de Inglés e Galego e Portugués
7,504
Grao Aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas
9,136
Universidade da Coruña - Campus de Ferrol
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
5,000
Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación
6,086
Universidade de Santiago de Compostela - Campus de Santiago de Compostela
Grao en Ciencia Política e da Administración
5,000
Grao en Economía
5,000
Grao en Filoloxía Clásica
6,658
Grao en Historia da Arte
5,500
Grao en Lingua e Literatura Españolas
5,882
Grao en Lingua e Literatura Galegas
5,420
Grao en Lingua e Literaturas Inglesas
5,000
Grao en Lingua e Literaturas Modernas
5,000
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
5,180
Grao en Traballo Social
5,058
Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio
5,034
Universidade de Santiago de Compostela - Campus de Lugo
Grao en Administración e Dirección de Empresas
5,000
Grao en Enxeñaría Civil
5,000
Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural
5,404
Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais
5,834
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
5,000
Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria
5,020
Grao en Paisaxe
6,813
Grao en Xestión Cultural - Presencial
6,720
Grao en Xestión Cultural - Virtual
5,200
Simult. dos Graos de Enxe. Agrícola e Agroaliment. e Enx. Forestal
5,000
Grao Aberto USC Enxeñarías
5,100
Universidade de Vigo - Campus de Vigo
Grao en Educación Infantil
5,000
Grao en Educación Primaria
6,684
Grao en Enfermería - Povisa
10,682
Grao en Enxeñaría da Enerxía
5,950
Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
5,508
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxético
5,022
Grao en Linguas Estranxeiras
5,000
Grao en Tradución e Interpretación - Español-Inglés
5,120
Grao en Tradución e Interpretación - Español-Francés
5,010
Grao en Tradución e Interpretación - Galego-Inglés
10,656
Grao en Filoloxía Aplicada en Galego e Español
5,000
Universidade de Vigo - Campus de Pontevedra
Grao en Belas Artes
5,000
Grao en Dirección e Xestión Pública - Virtual
5,552
Grao en Enxeñaría Forestal
5,222
Universidade de Vigo - Campus de Ourense
Grao en Administración e Dirección de Empresas
5,000
Grao en Ciencia e Tecnología dos Alimentos
5,416
Grao en Ciencias Ambientais
5,202
Grao en Enxeñaría Agraria
5,058
Grao en Traballo Social
5,022
Grao en Turismo
5,162
Simultaneidade de estudos no grao de Turismo e Xeograía e Historia
5,730
Simultaneidade Enxeñaría Agraria e Ciencias Ambientais
5,118
Simultaneidade Enxeñaría Agraria e Ciencia e Tec. dos Alimentos
8,758