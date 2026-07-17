Los campamentos municipales dejan un nuevo mural colaborativo en el CEIP Torre de Hércules, en A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, visitó este viernes al alumnado participante en los campamentos municipales y que colaboraron en la creación de un nuevo mural en el CEIP Torre de Hércules, una iniciativa desarrollada en el marco de la programación estival promovida por el Concello con el apoyo de la Federación de ANPAS.

La actividad se llevó a cabo en el patio exterior del centro educativo, donde los 45 niños y niñas que participan en la iniciativa ‘Quincena da arte’ colaboraron con el artista coruñés Manuel Suárez en la elaboración de una obra inspirada en la Torre de Hércules, uno de los principales símbolos patrimoniales de la ciudad.

Suárez fue el encargado de diseñar el mural y trazar su composición, mientras que el alumnado completó posteriormente el pintado como parte de una actividad colectiva orientada a fomentar la creatividad de las nuevas generaciones.

La actuación complementa las mejoras que el Concello está ejecutando en los espacios exteriores del CEIP Torre de Hércules y forma parte de las iniciativas impulsadas por el Gobierno local para acercar a la infancia a la educación, el arte y la cultura, al tiempo que se promueve su implicación en el cuidado y la mejora de los centros educativos.

Los centros educativos son espacios dinámicos y llenos de vida Inés Rey, alcaldesa de A Coruña.

Durante la visita, Inés Rey destacó la importancia de que los centros educativos sean espacios "dinámicos y llenos de vida" y defendió que ese espíritu también debe reflejarse en sus instalaciones. En este sentido, señaló que es fundamental que patios y zonas de juego, al igual que las aulas, sean lugares donde los niños y niñas puedan vivir experiencias positivas.

La alcaldesa estuvo acompañada por el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnolóxica, Juan Ignacio Borrego.

Un mural ligado a las mejoras del colegio

Las actuaciones previstas en el CEIP Torre de Hércules forman parte del medio centenar de intervenciones que el Concello llevará a cabo este verano en 25 centros educativos públicos de la ciudad, entre colegios, centros de educación especial y escuelas infantiles municipales.

En conjunto, estas obras supondrán una inversión de 720.000 euros con el objetivo de responder a las necesidades de los centros de cara al próximo curso.

En el caso del CEIP Torre de Hércules, los trabajos incluyen la sustitución del portón de acceso, la instalación de un videoportero y la mejora de la bancada del patio exterior.