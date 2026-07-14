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El 65% de los grados universitarios de Galicia ya están cerrados: consulta los que aún tienen plazas
El estudiantado dispone ahora de dos días para formalizar la matrícula en el segundo llamamiento; en el primero, solo Medicina había quedado sin plazas
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El 65% de los grados ofertados por las universidades públicas de Galicia han cerrado en el segundo llamamiento. La CIUG ha hecho públicos este martes los datos, que reflejan que 125 de las 193 titulaciones ofertadas en la comunidad gallega han cubierto todas sus plazas. En el primer llamamiento, solo Medicina había cerrado.
El estudiantado dispone ahora de dos días para formalizar la matrícula en los grados en los que están interesados. El plazo se extiende desde las 00:01 horas del 15 de julio hasta las 23:59 horas del día 16.
La Universidade de Santiago de Compostela (USC) oferta este curso 64 titulaciones, de las que 36 han cerrado: 28 en el Campus de Santiago y 8 en el de Lugo. La institución compostelana mantiene abiertos 28 grados, de los que 15 se ofertan en la capital gallega.
La Universidade da Coruña (UDC) ha completado las plazas en 43 de los grados que oferta, con plazas disponibles todavía en 12. El Campus de la ciudad herculina tiene cerrados 31 grados frente a los 12 de Ferrol, donde solo quedan dos carreras con plazas libres.
La Universidade de Vigo (UVigo) dispone de 28 grados abiertos frente a 46 cerrados. La mayor parte de los que han completado sus plazas están en Vigo (22, con 15 todavía abiertos), seguido de Ourense (15 y nueve), mientras que en Pontevedra hay nueve cerrados y cuatro abiertas.
¿Qué grados quedan abiertos?
Quedan todavía 68 titulaciones con plazas vacantes en el Sistema Universitario de Galicia. Son las siguientes, según su universidad y con las notas de corte actualizadas:
Universidade da Coruña - Campus da Coruña
Grao en Ciencias Empresariais
5,000
Grao en Español: estudos lingüísticos e literarios
5,897
Grao en Galego- Portugués: estudos lingüísticos e literarios
5,642
Grao en Inglés: estudos lingüísticos e literarios
5,000
Grao en Socioloxía
5,000
Grao en Turismo - Presencial
5,000
Grao en Turismo - Online
7,700
Simultaneidade dos Graos de Español e Galego e Portugués
Sin nota
Simultaneidade dos Graos de Inglés e Galego e Portugués
10,952
Grao Aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas
9,364
Universidade da Coruña - Campus de Ferrol
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
5,000
Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación
6,086
Universidade de Santiago de Compostela - Campus de Santiago
Grao en Administración e Dirección de Empresas
7,650
Grao en Ciencia Política e da Administración
5,000
Grao en Economía
5,000
Grao en Filoloxía Clásica
6,658
Grao en Historia da Arte
5,500
Grao en Lingua e Literatura Españolas
5,122
Grao en Lingua e Literatura Galegas
5,420
Grao en Lingua e Literaturas Inglesas
5,000
Grao en Lingua e Literaturas Modernas
5,000
Grao en Óptica e Optometría
9,642
Grao en Pedagoxía
8,596
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
5,180
Grao en Traballo Social
5,058
Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio
5,034
Grao en Xornalismo
9,288
Universidade de Santiago de Compostela - Campus de Lugo
Grao en AdministraciÛn e DirecciÛn de Empresas
5,000
Grao en Enxeñaría Civil
5,000
Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural
5,404
Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais
5,834
Grao en Mestre en Educación Infantil
8,330
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
5,000
Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria
5,020
Grao en Paisaxe
6,813
Grao en Robótica
6,450
Grao en Xestión Cultural - Presencial
6,720
Grao en Xestión Cultural - Virtual
5,200
Simult. dos Graos de Enxe. Agrícola e Agroaliment. e Enx. Forestal
5,000
Grao Aberto USC Enxeñarías
5,100
Universidade de Vigo - Campus de Vigo
Grao en Administración e Dirección de Empresas
5,963
Grao en Dereito
8,660
Grao en Educación Infantil
5,000
Grao en Educación Primaria
6,628
Grao en Enfermería - Povisa
10,682
Grao en Enxeñaría da Enerxía
5,950
Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
5,508
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxético
5,022
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
8,500
Grao en Enxeñaría Mecánica
10,478
Grao en Linguas Estranxeiras
5,000
Grao en Tradución e Interpretación - Español-Inglés
5,120
Grao en Tradución e Interpretación - Español-Francés
5,010
Grao en Tradución e Interpretación - Galego-Inglés
7,648
Grao en Filoloxía Aplicada en Galego e Español
5,000
Universidade de Vigo - Campus de Pontevedra
Grao en Belas Artes
5,000
Grao en Dirección e Xestión Pública - Presencial
5,058
Grao en Dirección e Xestión Pública - Virtual
5,552
Grao en Enxeñaría Forestal
5,222
Universidade de Vigo - Campus de Ourense
Grao en Administración e Dirección de Empresas
5,000
Grao en Ciencia e Tecnología dos Alimentos
5,416
Grao en Ciencias Ambientais
5,202
Grao en Enxeñaría Agraria
5,000
Grao en Traballo Social
5,022
Grao en Turismo
5,162
Simultaneidade de estudos no grao de Turismo e Xeograía e Historia
5,730
Simultaneidade Enxeñaría Agraria e Ciencias Ambientais
5,118
Simultaneidade Enxeñaría Agraria e Ciencia e Tec. dos Alimentos
6,834