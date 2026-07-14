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Educación

El 65% de los grados universitarios de Galicia ya están cerrados: consulta los que aún tienen plazas

El estudiantado dispone ahora de dos días para formalizar la matrícula en el segundo llamamiento; en el primero, solo Medicina había quedado sin plazas

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El 65% de los grados ofertados por las universidades públicas de Galicia han cerrado en el segundo llamamiento. La CIUG ha hecho públicos este martes los datos, que reflejan que 125 de las 193 titulaciones ofertadas en la comunidad gallega han cubierto todas sus plazas. En el primer llamamiento, solo Medicina había cerrado.

La despedida de Óscar Fernández, cocinero del Xacinto Amigo Lera de Portomouro durante 13 años.

El estudiantado dispone ahora de dos días para formalizar la matrícula en los grados en los que están interesados. El plazo se extiende desde las 00:01 horas del 15 de julio hasta las 23:59 horas del día 16.

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) oferta este curso 64 titulaciones, de las que 36 han cerrado: 28 en el Campus de Santiago y 8 en el de Lugo. La institución compostelana mantiene abiertos 28 grados, de los que 15 se ofertan en la capital gallega.

La Universidade da Coruña (UDC) ha completado las plazas en 43 de los grados que oferta, con plazas disponibles todavía en 12. El Campus de la ciudad herculina tiene cerrados 31 grados frente a los 12 de Ferrol, donde solo quedan dos carreras con plazas libres.

La Universidade de Vigo (UVigo) dispone de 28 grados abiertos frente a 46 cerrados. La mayor parte de los que han completado sus plazas están en Vigo (22, con 15 todavía abiertos), seguido de Ourense (15 y nueve), mientras que en Pontevedra hay nueve cerrados y cuatro abiertas.

¿Qué grados quedan abiertos?

Quedan todavía 68 titulaciones con plazas vacantes en el Sistema Universitario de Galicia. Son las siguientes, según su universidad y con las notas de corte actualizadas:

Universidade da Coruña - Campus da Coruña

Grao en Ciencias Empresariais

5,000

Grao en Español: estudos lingüísticos e literarios

5,897

Grao en Galego- Portugués: estudos lingüísticos e literarios

5,642

Grao en Inglés: estudos lingüísticos e literarios

5,000

Grao en Socioloxía

5,000

Grao en Turismo - Presencial

5,000

Grao en Turismo - Online

7,700

Simultaneidade dos Graos de Español e Galego e Portugués

Sin nota

Simultaneidade dos Graos de Inglés e Galego e Portugués

10,952

Grao Aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas

9,364

Universidade da Coruña - Campus de Ferrol

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

5,000

Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación

6,086

Universidade de Santiago de Compostela - Campus de Santiago

Grao en Administración e Dirección de Empresas

7,650

Grao en Ciencia Política e da Administración

5,000

Grao en Economía

5,000

Grao en Filoloxía Clásica

6,658

Grao en Historia da Arte

5,500

Grao en Lingua e Literatura Españolas

5,122

Grao en Lingua e Literatura Galegas

5,420

Grao en Lingua e Literaturas Inglesas

5,000

Grao en Lingua e Literaturas Modernas

5,000

Grao en Óptica e Optometría

9,642

Grao en Pedagoxía

8,596

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

5,180

Grao en Traballo Social

5,058

Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio

5,034

Grao en Xornalismo

9,288

Universidade de Santiago de Compostela - Campus de Lugo

Grao en AdministraciÛn e DirecciÛn de Empresas

5,000

Grao en Enxeñaría Civil

5,000

Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural

5,404

Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

5,834

Grao en Mestre en Educación Infantil

8,330

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

5,000

Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria

5,020

Grao en Paisaxe

6,813

Grao en Robótica

6,450

Grao en Xestión Cultural - Presencial

6,720

Grao en Xestión Cultural - Virtual

5,200

Simult. dos Graos de Enxe. Agrícola e Agroaliment. e Enx. Forestal

5,000

Grao Aberto USC Enxeñarías

5,100

Universidade de Vigo - Campus de Vigo

Grao en Administración e Dirección de Empresas

5,963

Grao en Dereito

8,660

Grao en Educación Infantil

5,000

Grao en Educación Primaria

6,628

Grao en Enfermería - Povisa

10,682

Grao en Enxeñaría da Enerxía

5,950

Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

5,508

Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxético

5,022

Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática

8,500

Grao en Enxeñaría Mecánica

10,478

Grao en Linguas Estranxeiras

5,000

Grao en Tradución e Interpretación - Español-Inglés

5,120

Grao en Tradución e Interpretación - Español-Francés

5,010

Grao en Tradución e Interpretación - Galego-Inglés

7,648

Grao en Filoloxía Aplicada en Galego e Español

5,000

Universidade de Vigo - Campus de Pontevedra

Grao en Belas Artes

5,000

Grao en Dirección e Xestión Pública - Presencial

5,058

Grao en Dirección e Xestión Pública - Virtual

5,552

Grao en Enxeñaría Forestal

5,222

Universidade de Vigo - Campus de Ourense

Grao en Administración e Dirección de Empresas

5,000

Grao en Ciencia e Tecnología dos Alimentos

5,416

Grao en Ciencias Ambientais

5,202

Grao en Enxeñaría Agraria

5,000

Grao en Traballo Social

5,022

Grao en Turismo

5,162

Simultaneidade de estudos no grao de Turismo e Xeograía e Historia

5,730

Simultaneidade Enxeñaría Agraria e Ciencias Ambientais

5,118

Simultaneidade Enxeñaría Agraria e Ciencia e Tec. dos Alimentos

6,834