El 65% de los grados universitarios de Galicia ya están cerrados: consulta los que aún tienen plazas

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El 65% de los grados ofertados por las universidades públicas de Galicia han cerrado en el segundo llamamiento. La CIUG ha hecho públicos este martes los datos, que reflejan que 125 de las 193 titulaciones ofertadas en la comunidad gallega han cubierto todas sus plazas. En el primer llamamiento, solo Medicina había cerrado.

El estudiantado dispone ahora de dos días para formalizar la matrícula en los grados en los que están interesados. El plazo se extiende desde las 00:01 horas del 15 de julio hasta las 23:59 horas del día 16.

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) oferta este curso 64 titulaciones, de las que 36 han cerrado: 28 en el Campus de Santiago y 8 en el de Lugo. La institución compostelana mantiene abiertos 28 grados, de los que 15 se ofertan en la capital gallega.

La Universidade da Coruña (UDC) ha completado las plazas en 43 de los grados que oferta, con plazas disponibles todavía en 12. El Campus de la ciudad herculina tiene cerrados 31 grados frente a los 12 de Ferrol, donde solo quedan dos carreras con plazas libres.

La Universidade de Vigo (UVigo) dispone de 28 grados abiertos frente a 46 cerrados. La mayor parte de los que han completado sus plazas están en Vigo (22, con 15 todavía abiertos), seguido de Ourense (15 y nueve), mientras que en Pontevedra hay nueve cerrados y cuatro abiertas.

¿Qué grados quedan abiertos?

Quedan todavía 68 titulaciones con plazas vacantes en el Sistema Universitario de Galicia. Son las siguientes, según su universidad y con las notas de corte actualizadas:

Universidade da Coruña - Campus da Coruña

Grao en Ciencias Empresariais 5,000 Grao en Español: estudos lingüísticos e literarios 5,897 Grao en Galego- Portugués: estudos lingüísticos e literarios 5,642 Grao en Inglés: estudos lingüísticos e literarios 5,000 Grao en Socioloxía 5,000 Grao en Turismo - Presencial 5,000 Grao en Turismo - Online 7,700 Simultaneidade dos Graos de Español e Galego e Portugués Sin nota Simultaneidade dos Graos de Inglés e Galego e Portugués 10,952 Grao Aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas 9,364

Universidade da Coruña - Campus de Ferrol

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 5,000 Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación 6,086

Universidade de Santiago de Compostela - Campus de Santiago

Grao en Administración e Dirección de Empresas 7,650 Grao en Ciencia Política e da Administración 5,000 Grao en Economía 5,000 Grao en Filoloxía Clásica 6,658 Grao en Historia da Arte 5,500 Grao en Lingua e Literatura Españolas 5,122 Grao en Lingua e Literatura Galegas 5,420 Grao en Lingua e Literaturas Inglesas 5,000 Grao en Lingua e Literaturas Modernas 5,000 Grao en Óptica e Optometría 9,642 Grao en Pedagoxía 8,596 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 5,180 Grao en Traballo Social 5,058 Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio 5,034 Grao en Xornalismo 9,288

Universidade de Santiago de Compostela - Campus de Lugo

Grao en AdministraciÛn e DirecciÛn de Empresas 5,000 Grao en Enxeñaría Civil 5,000 Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural 5,404 Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais 5,834 Grao en Mestre en Educación Infantil 8,330 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 5,000 Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria 5,020 Grao en Paisaxe 6,813 Grao en Robótica 6,450 Grao en Xestión Cultural - Presencial 6,720 Grao en Xestión Cultural - Virtual 5,200 Simult. dos Graos de Enxe. Agrícola e Agroaliment. e Enx. Forestal 5,000 Grao Aberto USC Enxeñarías 5,100

Universidade de Vigo - Campus de Vigo

Grao en Administración e Dirección de Empresas 5,963 Grao en Dereito 8,660 Grao en Educación Infantil 5,000 Grao en Educación Primaria 6,628 Grao en Enfermería - Povisa 10,682 Grao en Enxeñaría da Enerxía 5,950 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación 5,508 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxético 5,022 Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática 8,500 Grao en Enxeñaría Mecánica 10,478 Grao en Linguas Estranxeiras 5,000 Grao en Tradución e Interpretación - Español-Inglés 5,120 Grao en Tradución e Interpretación - Español-Francés 5,010 Grao en Tradución e Interpretación - Galego-Inglés 7,648 Grao en Filoloxía Aplicada en Galego e Español 5,000

Universidade de Vigo - Campus de Pontevedra

Grao en Belas Artes 5,000 Grao en Dirección e Xestión Pública - Presencial 5,058 Grao en Dirección e Xestión Pública - Virtual 5,552 Grao en Enxeñaría Forestal 5,222

Universidade de Vigo - Campus de Ourense