Estas son las mejoras que hará el Concello este verano en 25 centros educativos públicos de A Coruña

Inés Rey presenta el plan de mejoras de los colegios públicos de A Coruña Concello de A Coruña

El Concello de A Coruña destinará más de 700.000 euros este verano a un plan de mejoras en 25 centros educativos públicos de la ciudad. La inversión permitirá ejecutar medio centenar de actuaciones en colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), un centro de educación especial y escuelas infantiles municipales con el objetivo de que las instalaciones estén listas para el inicio del curso 2026-2027.

La alcaldesa, Inés Rey, presentó este miércoles el plan de actuación en el CEIP Concepción Arenal, uno de los centros en los que se intervendrá durante los próximos meses. Los trabajos se desarrollarán aprovechando las vacaciones escolares y se prolongarán hasta mediados de septiembre.

Las actuaciones llegarán a colegios repartidos por los diez distritos de la ciudad. Entre ellos figuran los CEIP Concepción Arenal, Alborada, Manuel Murguía, María Barbeito, María Pita, Cidade Vella, Rosalía de Castro, Sagrada Familia, Sal Lence, Salgado Torres, San Francisco Javier, San Pedro de Visma, Torre de Hércules, Víctor López Seoane, Wenceslao Fernández Flórez, Emilia Pardo Bazán, Raquel Camacho, José Cornide, Eusebio da Guarda y Zalaeta.

Además, el plan incluye mejoras en el Centro de Educación Especial Nosa Señora do Rosario y en las escuelas infantiles municipales Carricanta, en Castrillón, y Caracola, en Novo Mesoiro. También se dotará del equipamiento necesario a la nueva escuela infantil de Monte Alto.

Según explicó la regidora, algunas de las actuaciones ya están en marcha. Es el caso de la renovación de la cubierta de la escuela infantil Carricanta o de la impermeabilización parcial del techo del centro de educación especial Nosa Señora do Rosario.

Entre las actuaciones previstas destacan la adecuación del camino de acceso al CEIP María Pita, la renaturalización del patio del CEIP María Barbeito y Cerviño para ampliar las zonas verdes y de juego, así como la renovación del parque infantil del CEIP Concepción Arenal, que contará con nuevos elementos de juego, un pavimento renovado y mayor capacidad.

Rey reclama a la Xunta que asuma las reformas estructurales

Durante la presentación del plan, Inés Rey volvió a reclamar a la Xunta una mayor implicación en el mantenimiento de los colegios públicos y le pidió que asuma las actuaciones que son de su competencia.

La alcaldesa recordó que el Concello ya destina alrededor de seis millones de euros al año a tareas de mantenimiento, limpieza, jardinería y conserjería en los centros educativos, además de otros 450.000 euros para financiar las actividades extraescolares organizadas junto a la Federación de ANPA.

"Venimos advirtiendo desde hace tiempo de que la Xunta no puede descargar en los concellos la responsabilidad de atender las necesidades estructurales de los colegios públicos", afirmó Rey. En este sentido, puso como ejemplo el CEIP Concepción Arenal, cuyo tejado, aseguró, necesita una rehabilitación integral que corresponde ejecutar a la Administración autonómica.

La regidora también se refirió al CEIP Cidade Vella, donde el Concello construirá entre septiembre y octubre una nueva rampa de piedra para sustituir la actual, instalada en su día por la Xunta y que se había deteriorado con el paso del tiempo. Además, avanzó que durante el último trimestre del año también está previsto rehabilitar el patio del CEE Nosa Señora do Rosario y mejorar la accesibilidad en el acceso al CEIP Eusebio da Guarda mediante la eliminación de barreras arquitectónicas.