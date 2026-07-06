Cómo reservar el servicio de madrugadores y comedor escolar en Santiago: plazos y precios

La Xunta de Goberno Local de Santiago de Compostela ha dado luz verde este lunes al proceso administrativo para solicitar plaza en los servicios de madrugadores y de comedor durante el curso 2026-27 en la red municipal. Las familias interesadas en acceder a ellos deberán hacer una inscripción previa entre el 7 y el 27 de julio.

La red municipal incluye diez colegios de Educación Infantil e Primaria: CEIP Apóstolo Santiago, Cardeal Quiroga Palacios, As Fontiñas, Roxos, Vite, Mestre Rodríguez Xixirei, Monte dos Postes, Raíña Fabiola, Ramón Cabanillas e Arquitecto Casas Novoa (solo madrugadores). Este año, como novedad, se incorporan las escuelas rurales Bispo Teodomiro; O Gaioso, en O Eixo; y O Rial, en Laraño

Así lo ha explicado esta mañana la portavoz municipal y concejala de Educación, Míriam Louzao, que explicó que la preinscripción es obligatoria para todas las personas que quieran hacer uso del comedor escolar el próximo curso, ya que se habilitará una nueva aplicación para la gestión con las familias y tendrán que estar acreditadas como usuarias.

"Esta aplicación, propiedade do Concello, é unha das novidades do novo modelo de comedores que estamos implementando. Ata o de agora cada empresa adxudicataria propoñía a súa aplicación que cambiaba con cada contrato, pero desde o Concello poñemos agora en marcha unha aplicación propia, de propiedade municipal, que comezará a funcionar xa mesmo", indicó la responsable de Educación.

El Gobierno local, de esta forma, avanza en novedades como la aplicación, la regulación del servicio y la licitación de un nuevo contrato en lotes mientras trabaja en la creación de un servicio propio municipal. El nuevo contrato, avanzó Louzao, está a punto de adjudicarse e incluye mejoras relacionadas con la nutrición o más personal de atención a los pequeños, entre otras.

Plazos y precios

Las familias interesadas en disfrutar del servicio de comedor podrán hacer la preinscripción desde mañana martes 7 de julio hasta el día 27 del mismo mes a través de la sede electrónica del Concello de Santiago y presencialmente en el Registro Xeral. Todas las personas, incluso aquellas que llevan años usándolo, deberán realizar este paso.

El periodo para cubrir la información y proporcionar la documentación necesaria se extenderá del 30 de julio al 19 de agosto. Las familias preinscritas recibirán un enlace en su correo.

Las listas de admisión se publicarán el 21 de agosto y, en el caso de que el número de solicitudes presentadas en el plazo ordinario supere la capacidad máxima autorizada para cada espacio de comedor, se asignarán las plazas de la siguiente forma: primero los grupos de especial protección social y vulnerabilidad; después los que lo necesiten por conciliación laboral; y por último, otros supuestos.

El Concello de Santiago ha informado de que este curso 2026-27 se mantienen los precios públicos aprobados en la Xunta de Goberno Local del 23 de septiembre de 2019, sin cambios desde entonces: 4,50 euros al día por la comida del mediodía y 1,94 euros por el desayuno, IVA incluido.

El servicio se prestará todos los días lectivos, desde el inicio hasta que termine el curso, y habrá la posibilidad de usarlo de forma puntual. El ayuntamiento ofrece 1.462 plazas en total.

Otros asuntos de la XGL

La Xunta de Goberno Local, por otro lado, también ha dado luz verde a la renovación ornamental del conjunto parroquial de Santa María de Conxo, declarado Ben de Interés Turístico. La obra, con un presupuesto de ejecución de 216.607,09 euros, permitirá cambiar toda la instalación eléctrica y la iluminación de las naves de la iglesia, las capillas laterales, el retablo mayor, los espacios del coro y de los bajos coros.

Atlantic Porte SL, por otro lado, es la empresa adjudicataria de los servicios de bibliotecas y de la red de centros socioculturales por 604.620,93 euros, IVA incluido.

La firma ofrece ampliar la bolsa de horas en 500 horas; invertir 6.000 euros en la mejora del sistema informático de las bibliotecas y otros 6.000 en últimas novedades de libros; y realizar ocho actividades formativas anuales superiores a 15 horas dirigidas al personal que se adscribe al contrato. El coste anual de este contrato, que se adjudicó para dos años, es de 302.310,47 euros.

El Gobierno municipal, por último, acordó solicitar una subvención de 134.000 euros para el financiamiento de los gastos de personal del CIM. De ellos, un total de 89.333,33 son para el ejercicio de 2026 y los restantes para el ejercicio de 2027.

Delas Fest

Santiago de Compostela, en otro orden de cosas, acogió este lunes la presentación de la VIII edición del Delas Fest. La concejala de Capital Cultural, Míriam Louzao; el diputado de la Deputación da Coruña, Xosé Paneas; la edil de Cultura de Brión, Sandy Cebral; el técnico de Cultura de Negreira, Marcos Pérez; y la representante de 7H Cooperativa Cultural, Clara R. Cordeiro, participaron en el acto.

El Programa Feminista de arte urbana contextual tejerá un año más red feminista de trabajo, visibilización y reivindicación, algo que se refleja en el cartel de esta edición, obra de Pía Piadosa. Las artistas podrán sumergirse en la realidad de los municipios que las acogen de cara a crear las obras:

Janín Nuz (San Luis Potosí, 1990) llevará su arte a la calle Cruz da Nogueira, nº10

Yuda (Jalisco, 1998) desarrollará su trabajo en la calle Suarribas nº61

Nana (Santiago de Compostela, 1983) pintará en la piscina municipal de Brión

Isa Bermúdez (Hadamar, Alemania, 2001) se encargará de la Unidade de Atención Temperá de Negreira

Las intervenciones murales se desarrollarán entre el 13 y el 19 de julio en Santiago, entre el 17 y el 23 en Brión y entre el 27 de julio y el 2 de agosto en Negreira.