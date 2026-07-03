La Universidad de A Coruña oferta cerca de 3.300 plazas de nuevo ingreso en grados para el curso 2026/27

La Universidad de A Coruña (UDC) ofertará en el curso académico 2026/2027 cerca de 3.300 plazas (un total de 3.284) de nuevo ingreso en estudios de grado, grados abiertos y programas de simultaneidad. El alumnado admitido en el primer llamamiento podrá formalizar la matrícula los días 8 y 9 de julio, tras la publicación de la primera lista de personas admitidas, prevista para el día 7.

La oferta académica de la UDC para el próximo curso incorpora un aumento del número de plazas en varias titulaciones. Así, el Grado en Biología contará con 70 plazas, siete más que en el curso anterior; el Grado en Relaciones Internacionales, impartido conjuntamente con la Universidad de Vigo, incrementa también en siete sus plazas en la UDC, hasta alcanzar las 30; y el Grado en Arquitectura Técnica aumenta su capacidad en cinco plazas, llegando a las 55.

La Universidad mantiene una amplia oferta formativa en todos los ámbitos del conocimiento, con más de 40 títulos de grado. Entre las titulaciones con mayor número de plazas destacan Ingeniería Informática, con 259 plazas; Administración y Dirección de Empresas, con 180; Estudios de Arquitectura, con 132; y los grados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Derecho, Educación Infantil y Educación Primaria, con 120 plazas cada uno.

En el catálogo de la UDC destacan varias titulaciones de ingeniería únicas en Galicia, como Tecnología de la Ingeniería Civil, Ingeniería de Obras Públicas, Náutica y Transporte Marítimo, Marina o Ingeniería en Tecnologías Navales. Estos estudios refuerzan el papel de la Universidad de A Coruña como principal referente gallego en la formación de profesionales para los sectores de las infraestructuras, el transporte marítimo y la industria naval.

La oferta incluye también títulos vinculados a los sectores emergentes y/o de mayor demanda profesional, como el Grado en Inteligencia Artificial, impartido conjuntamente con las universidades de Santiago de Compostela y Vigo; el Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos; Nanociencia y Nanotecnología; Creación Digital, Animación y Videojuegos; o el Grado en Gestión Industrial de la Moda.

Calendario de matrícula

El primer llamamiento de la convocatoria ordinaria se publicará el 7 de julio y la matrícula podrá formalizarse los días 8 y 9 de julio. Los siguientes llamamientos tendrán lugar los días 14, 21, 24 y 29 de julio y el 2 de septiembre, con plazos de matrícula asociados hasta el 4 de septiembre. Además, se realizarán convocatorias por vacantes hasta el 14 de octubre para cubrir las plazas que puedan quedar disponibles.

La información completa sobre el proceso de admisión y matrícula puede consultarse en las páginas web de la Universidad de A Coruña y de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).