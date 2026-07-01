La Cátedra UDC Vegalsa-Eroski premia dos trabajos sobre patrimonio e inclusión educativa

La Cátedra UDC Vegalsa-Eroski de Compromiso Social, Comunicación y Reputación Corporativa ha entregado este miércoles los premios de la cuarta edición de su convocatoria a los mejores Trabajos de Fin de Máster (TFM) vinculados a la sostenibilidad, la inclusión y los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza). El acto tuvo lugar en el Rectorado de la Universidad de A Coruña.

Los trabajos galardonados fueron "La rehabilitación de la Casa del Arrendador en Catral", de Lucía de las Mercedes Carceles Grau, que obtuvo el primer premio, y "Proposta de inclusión educativa. A lectura fácil para o alumnado con dificultades de comprensión lectora na Educación Secundaria Obrigatoria", de Cinthia Piñeiro Acevedo, reconocida con el segundo premio.

En total, los premios están dotados con 2.000 euros, repartidos entre un primer galardón de 1.500 euros y un segundo de 500.

Dos proyectos con impacto social

El trabajo ganador analiza la rehabilitación de la Casa del Arrendador desde una perspectiva sostenible y defiende que la arquitectura tradicional puede ofrecer soluciones actuales para la conservación del patrimonio y el desarrollo del medio rural. El estudio plantea este edificio como un modelo de intervención extrapolable a otros entornos, respetando tanto la construcción original como el territorio en el que se integra.

Por su parte, el segundo trabajo pone el foco en la lectura fácil como herramienta para favorecer la inclusión educativa del alumnado con dificultades de comprensión lectora en Educación Secundaria. La investigación defiende esta metodología como una vía para avanzar hacia una enseñanza más accesible, equitativa e inclusiva.

Participación de las tres universidades públicas gallegas

A esta cuarta edición se presentaron un total de 16 Trabajos de Fin de Máster realizados durante los cursos 2024 y 2025 por estudiantes de las tres universidades públicas gallegas, todos ellos calificados con sobresaliente y centrados en proyectos relacionados con la sostenibilidad y el compromiso social.

Durante la entrega de premios participaron, entre otros, el adjunto al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la UDC, José Anta; la directora de Comunicación 2030 y de la Cátedra Vegalsa-Eroski UDC, Carmen Costa; la representante de Comunicación Corporativa de Vegalsa-Eroski, Carmen del Río; y el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de A Coruña, Juan Ignacio Borrego.

Desde la organización destacaron que esta convocatoria se ha consolidado como un espacio para impulsar investigaciones capaces de dar respuesta a retos reales de la sociedad, fomentando la transferencia de conocimiento desde la universidad hacia ámbitos como la sostenibilidad, la inclusión y el compromiso social.