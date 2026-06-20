Cambre (A Coruña) impulsará una transferencia de crédito para garantizar subvenciones a entidades

El Gobierno local llevará al pleno de junio una propuesta de transferencia de crédito con el objetivo de garantizar las subvenciones destinadas a las ANPAS y a Sementeira de Cambre mientras continúa pendiente la aprobación de los Presupuestos municipales de 2026.

Las cuentas de 2026 continúan pendientes de completar el proceso de fiscalización previo a su aprobación definitiva. Esta circunstancia impide, por el momento, que las cuentas municipales puedan ser elevadas al pleno para su debate y aprobación.

Con el objetivo de evitar que esta situación afecte a las entidades beneficiarias, el Gobierno municipal impulsará una transferencia de crédito específica que permita garantizar los recursos comprometidos con las ANPAS y con Sementeira de Cambre, asegurando así la continuidad de su actividad mientras no se completa la aprobación de las cuentas municipales.

Pendientes de los informes

Los Presupuestos de 2026 fueron elaborados y remitidos con la previsión de poder ser elevados al pleno ordinario de mayo o, en caso necesario, a una sesión extraordinaria en las primeras semanas de junio. Sin embargo, a día de hoy el expediente continúa pendiente de los informes necesarios para completar el proceso de fiscalización.

Ante esta situación, el Gobierno local ha optado por habilitar una vía alternativa que permita garantizar los recursos comprometidos con ambas entidades sin tener que esperar a la aprobación definitiva de los Presupuestos municipales.

"Lo importante en este momento es garantizar que las ANPAS y Sementeira de Cambre cuenten con los recursos comprometidos y puedan seguir desarrollando su actividad con normalidad. Por ello hemos decidido impulsar esta transferencia de crédito, ofreciendo una solución que permita dar respuesta a sus necesidades mientras continúan los procedimientos pendientes para la aprobación de los Presupuestos", señaló la alcaldesa, Diana Piñeiro.

En estos momentos, el departamento correspondiente está trabajando en la localización de las partidas y de la disponibilidad de crédito necesaria para hacer posible esta transferencia, que será elevada al pleno para su debate y aprobación.

Diana Piñeiro destacó que esta decisión responde a la voluntad del Gobierno local de proteger a las entidades beneficiarias y garantizar la continuidad de los proyectos y actividades que desarrollan en el municipio, evitando que una situación administrativa pendiente repercuta en su funcionamiento.

La alcaldesa reafirmó también el compromiso del Gobierno local con la aprobación de los Presupuestos municipales de 2026 tan pronto como se completen los procesos necesarios, con el fin de dotar al Concello de las herramientas económicas necesarias para continuar desarrollando los proyectos y actuaciones previstos para este mandato.