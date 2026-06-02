Unos 3.000 estudiantes se examinan de la PAU en A Coruña: "Si llegamos aquí es que algo hemos hecho bien"

Estudiantes en A Coruña antes de los exámenes de la PAU 2026. Quincemil

Unos 3.800 estudiantes se examinan de las Pruebas de Acceso a la Universidad desde este martes y hasta el jueves en las facultades y escuelas de la Universidade da Coruña y en el instituto Agra de Raíces de Cee. En la ciudad herculina son unos 2.855 alumnos que desde las 08:00 horas de esta mañana se arremolinaban ya a las puertas de los centros con apuntes en mano y nervios en el ambiente.

"Empezo a notar os nervios agora con este clima. En casa estaba bastante tranquilo, pero ao ver a toda a xente repasando... Respírase ambiente de nervios, esperemos que vaia todo ben", declaraba Manuel unos minutos antes de la presentación de los exámenes.

Junto a él, Andrés reconocía también que "nervios si que hai, sobre todo para o primeiro exame, que vai ser Castelán, pero creo que non vai ser nada difícil. En xeral penso que vai ser máis fácil que bacharelato".

Estos chicos quieren estudiar Ingeniería Informática y Educación Primaria respectivamente, dos carreras para las que van bien encaminados con sus notas alcanzadas en los dos cursos de bachillerato. Ahora tienen por delante tres días de exámenes. Como particularidad, este año las pruebas obligatorias se extenderán durante tres días, en lugar de que el último quede reservado para las materias específicas.

Uno de estos últimos exámenes será el de Lingua Galega, uno de los que más preocupaciones despierta entre los alumnos.

Mencía, Sara y Nicolás coinciden en señalar esta materia como la más difícil. "Galego creo que é onde vou patinar máis", reconocía este último, que tiene como objetivo entrar en Economía.

"É o día que teño maior densidade de exames. Teño tres hoxe e o resto de días é máis calmado. Non me sinto nervioso, pero ao final sempre hai algo aí dentro", comentaba en la entrada de la Facultade de Informática.

Y entre los exámenes que prometen ser más fáciles, el de Historia es uno de los favoritos.

"De machacarlo tanto Historia puede ser el que lleve mejor", comentaba Icía, a lo que se sumaban también Lucía y Sara.

Para este grupo de amigas, que quieren estudiar Educación Primaria, Química, Bioquímica, INEF e Ingeniería Industrial, segundo de Bachillerato fue un curso duro. Una de ellas, Paula, afirmaba que a unos minutos de empezar la PAU estaba "muy nerviosa" y que "el primer curso lo llevamos bien, pero segundo fue más cansado".

"Fue duro, pero aquí estamos, así que algo hemos hecho bien", completaba Icía.

Después de meses de muchas horas de estudio y tres días de exámenes, los estudiantes conocerán sus notas provisionales el día 11 y las definitivas el 18 de junio. El plazo de solicitud para entrar en las universidades gallegas será del 12 al 25 de junio.